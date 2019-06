RETACITOS #30Jun

El deterioro del servicio eléctrico en Barquisimeto y zonas aledañas, es cada día más pronunciado, de acuerdo con las denuncias que casi a diario recibimos de personas que se quejan de que les aplican doble y hasta triples dosis de racionamiento, manteniendo a muchas familias viviendo con la angustia permanente de perder sus alimentos o que se les dañen sus equipos electrodomésticos, ya que cuando esto ocurre no hay donde reclamar. Pero el problema se presenta no solamente con la electricidad, sino también con el servicio de agua que es cada vez más deficiente; no se encuentra el gas doméstico por ninguna parte, a pesar de las promesas de Carmelina; también persisten los problemas con los servicios de salud, el efectivo desapareció del mapa y los nuevos billetes del cono monetario, al parecer se quedaron a mitad de camino y no llegaron hasta las sucursales bancarias de la capital larense; el problema de la gasolina sigue agudizándose y ya los conductores no están creyendo en los cuentos de camino que les está echando el gobierno regional y municipal. Muchas veces quisiéramos darles buenas noticias, pero esto resulta tan cuesta arriba que se presenta con bombos y platillos la puesta en marcha de la subestación de bombeo de Bobare, la cual no estaba operativa, porque había que sustituir el breaker trifásico de 100 amperios. La verdad que no hay derecho.

*****

Una nueva comiquita vimos nuevamente esta semana a través de las redes sociales, cuando los muchachones de una de las policías políticas del régimen, se les atravesaron en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, a la gente del equipo que siempre acompaña a Juan Guaidó, con toda la intención de llevárselos presos, lo que provocó la indignación de los transeúntes y conductores de los vehículos que circulaban por el lugar, quienes elevaron sus voces de protesta, lo que provocó la paralización del tránsito por varios minutos. Afortunadamente Guaidó no andaba muy lejos del lugar y al ser alertado, se apersonó de inmediato y los funcionarios decidieron abortar el procedimiento, y las cosas no pasaron a mayores, en una nueva demostración que pone en evidencia que no todos los funcionarios están siguiendo las órdenes que reciben, adoptando posiciones que los alejan del proceso y los acercan cada día más ponerse al lado de la Constitución y las Leyes, es por eso que el inquilino temporal de Miraflores prefiere que sus dos o tres círculos de seguridad, estén integrados por personal de la isla antillana.

****

Pero no conformes con este show nuevamente se presenta el psiquiatra “cejotas”, anunciando por enésima vez un nuevo golpe de Estado contra el sustituto, sin terminar de comprender que ya nadie se come estos cuentos, porque son tan burdos al señalar las supuestas pruebas que tienen en su poder, que las mismas se caen por su propio peso; por supuesto, de inmediato sale al MP a sumarse a la comparsa y formular acusaciones y señalamientos, sin bases ni soportes creíbles y siguen poniendo tras las guerras a un grupo de altos oficiales de la FAN, de quienes tienen algunas sospechas, les invitan a participar en reuniones y cuando acuden a las mismas, los están esperando para ponerle los “ganchos” y acusarlos de conspiración, todo lo que contribuye a echarle más candela al monte, generar más desconfianza en todos los estamentos militares, nadie confía en nadie, todos temen incluso comunicarse entre si, y prefieren mantenerse aislados, por temor a comprometerse, de tal manera que aun cuando el régimen se empeña en negarlo, ya no se atreve a realizar los desfiles militares, el 24 de junio fue una bufonada y todo el país está a la expectativa, a ver que va a ocurrir con el desfile del 5 de julio, así que amanecerá y veremos.

*****

Continúa el acoso y la persecución del personal que labora en el sector salud en el estado Lara, simplemente porque les tienen vedado hablar de los problemas que tienen las instituciones de servicios hospitalarios, que son secretos a voces, porque todo aquel que tiene la desgracia de enfermarse, sabe y lo vive en carne propia, que en los hospitales, ambulatorios, CDI o como se le quiera llamar, no hay los medicamentos, tampoco los insumos médicos como algodón, gasas, alcohol, yelcos, jeringas, ni los equipos como Rayos X, dializadores, resonadores, tomógrafos y quien se atreva a denunciar esto públicamente, se convierte en enemigo del proceso y es colocado en la lista negra. Esto es lo que ocurre con el médico Daniel Yépez, quien supuestamente fue detenido de nuevo por negarse a firmar la renuncia a su cargo, por petición de la jefecita quien según los trabajadores, al parecer dizque abusa del poder y se cree que es la poseedora de la verdad absoluta, cuando debería poner los pies sobre el piso y mirarse en el espejo de Linda, quien después de creer que era el último refresco del desierto, hoy tiene que pedir audiencias para que la reciban.

*****

Persisten los estira y encoge entre el Frente y Avanzada Progresista en la región. Lo último que se conoció en medios políticos, es que un par de personajes, presentaron en una asamblea en el Colegio de Abogados, el domingo pasado, a la consideración de las autoridades del Frente, un documento solicitando la incorporación plena de AP con todas sus atribuciones; sin embargo, al parecer un grupo de partidos encabezados por UNT negó de plano esta posibilidad, argumentando la posición ambigua y guabinosa que siempre ha mantenido el sargento de Nirgua en sus relaciones con el alto gobierno, porque la mayoría de las veces en sus posiciones trata de estar bien con Dios y con el Diablo y aún cuando esto es muy válido en la política vernácula, ya la mayoría del pueblo venezolano esta cansado de estos liderazgos tan volubles y acomodaticios, que bailan al son que le toquen, lo mismo les das un mambo cubano, que un tango argentino, por eso ya nadie confía en ellos.

*****

En este encuentro, en el cual participaron todos los factores que forman parte del frente, UNT habría planteado que votaría por la reincorporación de AP, siempre y cuando el Sargento reconociera a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela, a lo cual se ha negado siempre, e incluso lo ha señalado públicamente, razones por las cuales siempre ha tenido un plomo en el ala, toda vez que son muchos los venezolanos que estiman, que siempre ha tenido su corazoncito rojo rojito, y así como logró acabar con la MUD Lara defenestrando al Bigotón Segnini para colocar a Don Maca, en esta oportunidad el objetivo es la destrucción del Frente, ya que andan buscando por todos los medios, ir eliminando todos los elementos que puedan unirse y consolidarse para tener la fuerza suficiente, que logre el cese de la usurpación, lo que pareciera ser uno de los propósitos de la gente de AP, aún cuando no lo expresan en forma abierta, sino manteniendo la posición de doble discurso que ha sido característica del líder de la organización.

*****

Aseguran que en la reunión del pasado domingo, llamó poderosamente la atención que en el presidium del Frente Amplio Lara, estuvo la diputada Ana Salas en representación del Chavismo disidente, lo que sin duda alguna es un duro golpe para la dirigencia del PSUV en la región, y que pone en nuevamente en evidencia que la procesión va por dentro, en el seno de la propia revolución se están echando cuchillo parejo, no en busca de posiciones, porque saben que ya no tienen mucho donde buscar, sino tratando de que los pongan donde puedan terminar de raspar la olla. Nadie en estos momentos está pensando en qué va a pasar con el sustituto, de quien dicen que en estos momentos está como “palo de gallinero”, duerme con un ojo abierto y el otro cerrado y aseguran que ha llegado al extremo de pedir que otro pruebe la comida, antes de que proceder a almorzar o a cenar. La verdad es que no la tiene fácil. También se vio en la reunión a dirigentes de AP de Palavecino, quienes a pesar de ser execrados, lo han tomado como si no fuera con ellos.

*****

Inquietante el informe de Cáritas sobre la desnutrición infantil en catorce estados en todo el país, debido a que en entidades como Lara, Portuguesa y Sucre un 52% de los niños están desnutridos, siendo lo más grave que ya algunos pasaron el “umbral de emergencia”, superando el 15% establecido por la Organización Mundial de la Salud. Se denuncia que la desnutrición global aguda crece en “forma sostenida”, pasando el promedio de alarma a uno de crisis. Sin embargo, lo que debería causar mayor preocupación entre las autoridades de los gobiernos regionales, municipales y la dirigencia de los sectores de la salud en estas entidades, es que no solo son los niños los afectados por la desnutrición, sino también las mujeres embarazadas en Lara, Zulia, Yaracuy, Vargas, Carabobo y Trujillo donde el 43% presentan cuadros de desnutrición aguda, pero además el estudio de Cáritas ha dejado al descubierto que el 17% de las madres son menores de 19 años. Pueden imaginarse las secuelas que tendrán estas criaturas una vez que vengan a este mundo, donde lo que les espera es más hambre, pobreza, miseria, falta de atención, la verdad que no es un futuro muy alentador.

*****

Pero como si esto fuera poco, parió la abuela, ya que de acuerdo con recientes estudios presentadas la semana pasada en una mesa de análisis en el Centro de Divulgación del Conocimento Económico, Cedice Libertad, en torno a la deuda de la República, que se ha ido incrementando aceleradamente en los últimos años del proceso revolucionario, hasta alcanzar los US$ 180.000 millones, se llegó a la triste y lamentable conclusión, que cada uno de los venezolanos, en el momento que viene al mundo, ya tiene debajo del brazo una deuda superior a los US$ 6.000 dólares, sin ser responsable en absoluto de la forma irresponsable en la que se ha autorizado y contratado este endeudamiento, por parte del régimen que ha sido además, incapaz de cumplir con sus obligaciones, y en este momento se encuentra en default con muchos de los acreedores, de quienes se ha sabido que se están organizando para contratar bufetes de abogados para demandar a la República por cobro de deudas pendientes, de allí que la capacidad de maniobra del régimen para renegociar la deuda u obtener dinero fresco, es nula de toda nulidad, hoy todo el mundo le huye como a la peste.

*****

Se han multiplicado en los últimos días las quejas por parte de muchos venezolanos que tienen la intención de viajar a Chile, unos por negocios, otros para resolver problemas familiares, y unos terceros que tienen la intención de migrar en busca de nuevos horizontes, en relación con los maltratos a los que son sometidos por el personal del Consulado de ese país en Caracas, toda vez que hay algunas personas que viajan desde el interior del país, tienen toda la documentación en regla, incluso la demostración de poseer los recursos para permanecen en territorio chileno durante la estadía, sin depender para nada de los recursos de esa nación; sin embargo, el tratamiento es igual y sin contemplaciones, lo cual contrasta con la posición de la que ha hecho siempre gala el Presidente Sebastián Piñera cuando se trata del tema de los migrantes venezolanos. Lo que más molesta a los venezolanos, es que todas las veces que los chilenos han llegado a nuestro territorio siempre se les ha tendido la mano amiga y solidaria, jamás se les ha puesto mala cara ni se les ha insultado, como lo hacen los funcionarios chilenos del consulado. Confiamos en que estas quejas y reclamos lleguen hasta las autoridades que corresponda, de manera que instruyan al personal de darle un tratamiento más humano a quienes allí acuden a realizar alguna gestión.

*****

Mi agradecimiento a todos aquellos amigos que nos llamaron el pasado 24 de Junio para felicitarnos por ser el día de San Juan Bautista, el santo que si todo lo tiene, todo lo da; sin embargo las celebraciones en esta oportunidad no fueron tan bulliciosas como en años anteriores, ya que la revolución tiene el mérito de ser como el “Barbarazo” acabó con todo, carnavales, semana santa, vacaciones escolares y hasta con las navidades. También debo agradecer a quienes nos felicitaron el 27 de junio por el Día del Periodista, profesión que hemos tratado de desempeñar con la mayor dignidad y objetividad , llamando las cosas por su nombre y denunciando hechos anómalo e irregulares con la intención de que los mismos se corrijan; sin embargo, creemos que no hay nada que celebrar, todo lo contrario esta profesión se ha convertido en una labor de alto riesgo, más de 200 colegas han sido perseguidos por el régimen este año, según denuncias del CNP, se nos atropella y se nos veja para impedir que cumplamos con nuestro deber de informar, de tal manera que gracias a todos, pero lo celebramos trabajando, como todos los días. Sin prensa no hay democracia.

Juan Bautista Salas