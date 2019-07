Joel García: La sentencia contra Requesens no fue redactada por la juez Carol Padilla #2Jul

Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, indicó que el documento que leyó la juez Carol Padilla al momento de aceptar los cargos contra Requesens, no habría sido redactado por ella, por lo cual afirma que no hay separación de los poderes.

Durante una entrevista, García contó que mientras que Padilla leía, se equivocaba constantemente, ya que es una redacción que no le pertenece. «Eso lo que indica es que no hay autonomía jurisdiccional, no hay separación de poderes”, comentó.

En cuanto a la sentencia, García expresó que son siete cargos delicados que le adjudican a Requesens, lo que podría terminar significando hasta 30 años de cárcel por algo que él no cometió, ya que no hay pruebas fidedignas en su contra.

A tal efecto, indicó: “Esperaremos la publicación del día de ayer y conocer la sala de juicio a la que irá el caso, luego de allí revisaremos e iniciaremos las acciones pertinentes”.