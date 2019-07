Diputada Bracho: Continúan las fallas eléctricas y el régimen no ofrece respuestas serias #3Jul

Continúan las fallas constantes en el Sistema Eléctrico Nacional, sólo se formulan acusaciones de saboteos y no hay respuestas serias por parte del régimen, limitándose a acusar a terceros, aseguró la Presidenta de la Comisión Permanente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada Nora Bracho.

“Yo creo que los ciudadanos estamos sumamente claros de lo que sucede con el Sistema Eléctrico Nacional”, agregando que ya nadie cree en las justificaciones que se están dando por parte de los voceros del régimen.

Admite que entre las entidades que están siendo más afectadas por los efectos de los apagones, destaca el estado Zulia, advirtiendo que llevan más de un año con esta problemática, asegurando que venían en una crisis, se pasó a una emergencia humanitaria y en estos momentos están viviendo una “catástrofe humanitaria”, asegurando que la ausencia del servicio eléctrico, indicando que además del Zulia, los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Falcón, Apure son entidades que han sido sumamente golpeados, porque han sido calificados como la cola del SEN, afirmando que no hay autogeneración eléctrica en cada uno de estos estados.

“A esto se suma que tampoco hay personal que atienda a las emergencias, la crisis, la catástrofe que se está viviendo en estos momentos en el Sistema Eléctrico Nacional, al extremo que a partir del 7 de marzo han salido 5.000 trabajadores del sector eléctrico, debido a la persecución que ha habido, incluso han apresado a funcionarios , empleados y obreros del SEN acusándolos de sabotaje, sin tener ningún tipo de implicación en ello, sin haber realmente ningún tipo de sabotaje, simplemente por buscar un chivo expiatorio a quien culpar de la falta de mantenimiento, de la corrupción y la profesionalización que debe tener un sector tan importante para la nación y que hoy día estamos nosotros sufriendo las consecuencias de todo lo que es el mal manejo de un área tan significativa como es el Sistema Eléctrico Nacional”, dijo Bracho

La parlamentaria admite que la mayoría de los hospitales del estado Zulia, no tienen plantas eléctricas, no hay autogeneración de energía en la entidad, por lo tanto la situación es grave, dramática, terrible, señalando que esto se ha venido denunciando lo que ocurre en el Zulia en materia hospitalaria y lo que es la cotidianidad de todos los venezolanos.

“El comercio permanece cerrado, la industria está paralizada, el Sur del Lago está totalmente paralizado por que no hay electricidad, indicando que no solo se ha afectado la subestación Miranda, sino que también sufre el resto de las subestaciones porque no hay mantenimiento de ningún tipo”, dijo la Parlamentaria.

Advierte que luego de que ocurren las fallas eléctricas, envían al personal a hacer mantenimiento, sin las botas, y sin las herramientas para que puedan realizar su trabajo en forma eficiente, con lo cual están poniendo en riesgo sus vidas