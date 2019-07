Ana Leonor Acosta: Informe Bachelet evidencia violación de DDHH en Venezuela #4Jul

Como positivo fue calificado el informe publicado hoy por la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde confirma la reiterada violación de los DDHH en el país, afirmó la coordinadora general de la Coalición por los DDHH y la Democracia, Ana Leonor Acosta.

“La Alta Comisionada señala que el Ministerio Público no realiza las investigaciones con respecto a las denuncias que se hacen. Los defensores de derechos humanos estamos siendo acosados por los órganos de inteligencia del usurpador Nicolás Maduro. Los venezolanos no tenemos dónde denunciar, los organismos no actúan y no se hace justicia en Venezuela, eso solo por señalar algunas de las cosas que indica el informe”, preciso.

La abogada señaló que, aunque ya salió un resumen preliminar, se debe esperar la presentación del mismo mañana viernes. A su juicio, las declaraciones de Michelle Bachelet deberán ser aún más contundentes de lo que se refleja en la misiva preliminar.

En efecto, este jueves circuló a través de las agencias internacionales, un resumen del contenido del informe que será presentado este viernes 5 de julio por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet ante la Organización, con denuncias contundentes en contra del régimen de Nicolás Maduro que evidencian las constantes violaciones de los derechos de los venezolanos.