Primo de Diosdado Cabello podría ser nombrado ministro de Defensa #4Jul

Todavía no se sabe si habrá desfile o si se hará una parada militar, ni tampoco si será cambiado Vladimir Padrino López. Pero, si Alexis José Rodríguez Cabello es nombrado ministro de la Defensa, Diosdado Cabello tendrá mayor influencia en el alto mando y en las ocho principales Redi del país, porque ese oficial es su primo, advierte la Dra. Rocío Sanmiguel

La situación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento es de completo hermetismo en torno a la celebración. este viernes 5 de julio, del 208 aniversario de la declaración de la independencia de Venezuela

Tal es la apreciación que tiene la Dra. Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, consultada por elimpulso.com.



Ya se han extendido las invitaciones al cuerpo diplomático y a las autoridades que acompañarán a Nicolás Maduro a esta fiesta nacional

Se espera que sea un acto controlado debido al miedo que tiene Maduro de estar en contacto con el pueblo e incluso con los propios efectivos de los componentes de la FANB.

Reina una gran expectativa en torno a los cambios que deben producirse en el alto mando militar, porque como es ya tradición es la fecha en que se renuevan las autoridades castrenses.

Se desconoce si el general Vladimir Padrino López saldrá del ministerio.de la Defensa, en el cual ha estado desde el 24 de octubre de 2014 cuando sustituyó a la almirante Carmen Meléndez, hoy gobernadora del estado Lara.

Cobra fuerza la posibilidad de que el mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral ( Redi) Capital, sea designado ministro de la Defensa.

Al mismo tiempo se espera que sean ratificados en sus cargo el resto de los comandantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Armada y la Aviación,

También se ignora si habrá cambio en la comandancia general del Comando Estratégico Operacional.

Pâdrino López pareciera estar entrampado entre los rumores de desconfianza por su presunta participación en la confusa acción del 30 de abril cuando se produjo una presunta conspiración para deponer a Maduro, lo que lo hace poco confiable, pero a la vez parece insustituible por ser el oficial activo pertenece a la promociòn de 1984. que ha durado más tiempo como ministro en el denominado proceso revolucionario.

Lo que cabe esperar para mañana es un acto controlado, dice la doctora Sanmiguel. Ya se ha visto el traslado de decenas de tanques rusos T72 en el Fuerte Tiuna y queda por saber si habrá desfile como ha sido la tradición de la fecha o, en cambio, una parada militar como la que se hizo el mes pasado al celebrarse un aniversario de la batalla de Carabobo.

De ratificarse la parada, significa que maduro se encuentra en pánico y en caso de que se haga el desfile, éste transcurrirá bajo las más extremas medidas de seguridad. No hay garantías de que se permita la presencia del pueblo.

Cuando se le pregunta a la Dra. Rocío Sanmiguel por la imagen que tiene la sociedad en general de la institución militar tras la muerte de Rafael Acosta Arévalo, quien había sido detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la respuesta de la especialista en materia castrense es contundente:

“Nunca se había visto esta situación tan delicada para la institución. Está cuestionada moralmente. El caso del capitan de corbeta Acosta Arévalo, ascendido a capitán de fragata por Juan Guaidó, ha causado indignación en los cuadros medios de la Fuerza Armada. Esa muerte le socava la confianza y el respeto.

Sin embargo, considera que ese asesinato no es capaz de causar fractura. Eso sí, incide en la moral de la institución.

Indudablemente, la Fuerza Armada está perseguida , controlada, vigilada y en consecuencia, vive un clima. de alta tensiòn. No sólo se le amenaza a los integrantes que son considerados sospechosos, sino a su familia- Se les hacen advertencias claras de que si alguien es visto como un disidente se visita a padres y se toma medidas de represalias. Hay un cerco de vigilancia extrema en la institución. La sospecha predomina a todas horas en todos los componentes de la Fuerza Armada.

Claro está, el alto mando ha sido fiel y por lo tanto, no ha habido quiebre visible.

-Con lo ocurrido en la Dgcim, ¿no cree usted que haya cambio en el mando de esa dependencia?

– En lo inmediato no se registrará cambio alguno. No nos olvidemos que el mayor general Iván Rafael Hernández Dala es el jefe de la Casa Militar. Cambiarlo ahora será el reconocimiento de que allí ocurrió el crimen y de que se practica la tortura.. Por eso el cambio en lo inmediato no se producirá. No veo espíritu de rectificación y propósito de enmienda. No se vislumbra la posibilidad de remover fichas claves en el aparato.

-¿Ni siquiera se puede considerar la gravedad de la forma en que funcionarios de la Policía Nacional comandada por un general y de la Policía del Táchira intervenida por el Ejecutivo Nacional le haya vaciado los ojos a un adolescente en Táriba, lo que ha causado indignación en toda la población?

-Poco le importa la percepción colectiva a Maduro sobre los órganos de seguridad. Le interesa exclusivamente el control del poder y este se lo dan la lealtad y su sistema de inteligencia.

-¿Mantendrá su influencia Diosdado Cabello en el seno de la Fuerza Armada o no si hay cambios en el alto mando militar este 5 de julio?

-Ahora tendrá mayor influencia. La promoción de Diosdado Cabello, de 1987, controla las tres cuartas partes del alto mando militar y las ocho principales Redi del país. Si es nombrado Alexis José Rodríguez Cabello, ministro de la Defensa, se hará más fuerte porque ese oficial es su primo. Lo tendrá como su mano derecha.