Joel García: Soy abogado quiero aclarar que no soy conspirador ni golpista #4Jul

Su total rechazo a las acusaciones que se hicieran en su contra en el programa transmitido por el canal del Estado, “Con el Mazo Dando”, donde lo vinculan con hechos de conspiración e intento de asesinato, manifestó el abogado Joel García, defensor de los presos políticos, Roberto Marrero y Juan Requesens.

“Yo como abogado estoy acostumbrado a defender a personas, pero vengo hoy a defenderme del señalamiento que hizo anoche Diosdado Cabello en su programa, en donde pretende involucrarme en planes de conspiración, asesinato y golpe de Estado. Yo no me asocio para delinquir, la asociación para delinquir está conformada por jueces y fiscales, yo no soy terrorista, el terrorismo judicial está es en el Palacio de Justicia, hoy quiero aclarar que no soy conspirador”, precisó García.

El defensor le pidió a la comunidad nacional e internacional observar la realidad, asegurando que él no es un traidor a la patria, sino por el contrario quiere recuperarla y para eso trabaja arduamente ejerciendo su labor como abogado y también en las aulas de clase como profesor universitario.

Las amenazas contra el abogado García, forman parte de la escalada de represión que está implementando el régimen, con la finalidad de amedrentar a quienes actúan como defensores de dirigentes de la oposición y acallar a todos aquellos que se atrevan a asumir posiciones contrarias a los intereses del régimen.