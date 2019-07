Cristopher Figuera: Nicolás Maduro ordenó detener a la madre de Juan Guaidó #4Jul

El ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Manuel Cristopher Figuera, señaló que recibió órdenes de Nicolás Maduro de detener a Norka Márquez, madre del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Cristopher Figuera comentó que la mamá de Guaidó padecía cáncer, por lo cual pensaron directamente en Roberto Marrero.

“72 horas antes de la detención de Marrero le pregunté a Maduro: ¿Qué hago para meterlo preso?, y me dijo: Eso no es mi problema. Siémbrale armas. Ve qué haces”, narró el ex agente de Maduro.

El ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia reconoció su responsabilidad en la aprehensión de Marrero y de otras detenciones arbitrarias.

Figuera espera comparecer como testigo ante la Corte Penal Internacional (CPI) que mantiene una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro, denunciados por varios países latinoamericanos, Francia y Canadá.