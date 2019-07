Delsa Solorzano: “Freddy Bernal te quiero vivo para que respondas ante la justicia por lo que has hecho en 20 años” #4Jul

Pruebas contundentes que desmontan las acusaciones que hiciera en su contra y contra Renzo Prieto, el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello sobre una supuesta contratación de un sicario para atentar contra la vida de Freddy Bernal y Valentín Santana, mostró este jueves en conferencia de prensa la diputada Delsa Solórzano.

Solórzano agradeció la presencia de los medios de comunicación, de quienes dijo se han visto obligados a enfrentarse a las amenazas, a la persecución, al acoso, a la censura y hasta la autocensura para poder mantenerse; también agradeció a sus compañeros parlamentarios por el respaldo y solidaridad, tanto los que están acá, como los que están en la clandestinidad y en el exilio, que le han estado brindando en estos momentos.

“Todos ustedes me conocen, soy Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Paz, activista de Derechos Humanos, soy una mujer venezolana que se ha dedicado a luchar porque cada ciudadano de este país tenga derechos, para que tenga vida y libertad y lo voy a seguir haciendo, en los últimos días nos hemos estado viendo en esta actividad, uno con la familia del Capitán Acosta Arévalo y otras profundamente confundidas, consternadas y dolidas porque todavía no saben dónde están sus familiares luego de ser víctimas de brutales torturas, es lo voy a seguir haciendo y no pretendan que me van a callar, a mi no me silencia nadie, este país necesita activistas de derechos humanos, este país necesita gente que lo defienda y para eso estamos nosotros aquí, para defender a Venezuela”, afirmó.

Anunció que la persecución de la que están siendo víctimas, han sido informadas la Unión Interparlamentaria Mundial, la Asamblea Nacional ha asumido su defensa y también se ha informado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, así como los funcionarios de esa dependencia que permanecen en Venezuela, quienes están informados de esta graves violaciones de los derechos humanos que se pretende cometer contra ambos parlamentarios.

“Por cierto, Freddy Bernal te quiero vivo, vivito y coleando, porque tienes que responder ante la justicia por todo lo que has hecho durante 20 años, yo no creo en la muerte, si creyera en la muerte como un mecanismo de hacer política, no estaría de este lado de la calle, estaría en el otro”. Afirmó.

Durante la conferencia de prensa, mostró a los medios un video donde se la amenaza de muerte, también mostró luego otro video en donde la misma persona le pide ayuda, porque lo están amenazando con asesinarlo por no haber cumplido con darle muerte a los dos parlamentarios. Solórzano dijo que pruebas como estas tienen varias y se encuentran a muy buen resguardo, para ser utilizada en el momento que resulte conveniente, para desmontar “las ollas” que pretende montar el régimen en contra de los dirigentes de la oposición y miembros del Parlamento.

Advierte que cuando aparece el mismo personaje anunciando que los parlamentarios le estaban pagando para que asesinara a unas personas, se les cayó la mentira, indicando que si alguna cosa han aprendido a hacer, es resguardar las pruebas en cada caso de violación de derechos humanos y los casos propios no son la excepción.

“No caemos en ollas, en montajes, con pruebas prefabricadas, es mentira y lo decimos a los efectos, uno públicos y a los efectos de la justicia internacional, porque en Venezuela no la hay, la justicia es una de nuestras tantas carencias, como es el caso de Rufo Chacón que le sacaron los ojos, como lo es la luz, el agua, la medicina, la comida, la libertad, todos estos derechos humanos, por los que vamos a seguir luchando; entonces, es evidente que todo esto no es más que un vil montaje y nuevamente queremos agradecer a los medios de comunicación, no por estar aquí, sino porque nos van a ayudar a difundir esta información, para que se sepa del montaje, de la olla que quieren armar contra nosotros, contra Renzo, ex preso político contra mí, defensora y activista de derechos humanos”, señaló.

Admitió que todo esto es porque la satrapía no quiere que hablen de Acosta Arévalo, de los militares torturados, además están muy molestos porque no querían que aquí se supiera que hay dos protocolos que asisten en estos casos como el de Minnesota y el de Estambul para los casos de torturas y muerte sobrevenida a la tortura; dijo que hasta ahora el cadáver de Acosta Arévalo no ha sido entregado a su familia, dijo que el reconocimiento médico legal que se filtró ayer revela que lo mataron a golpes, lo cual ha sido debidamente informado a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.