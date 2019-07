Constitucionalista Manuel Rachadell : Dudo que el TIAR pueda tener efectos prácticos #8Jul

Para el Dr. Manuel Rachadell, abogado constitucionalista y docente universitario, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por parte de Venezuela, en este momento no podría tener efectos prácticos.

Su duda se fundamenta en que ese tratado fue concebido, después de la segunda guerra mundial, para que los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) estén protegidos de cualquier agresión por parte de alguna otra nación.

No le veo sentido, expresó al ser consultado por el impulso.com. Ese tratado no funcionó con la guerra de Las Malvina cuando Argentina se vio agredida militarmente por el Reino Unido y pidió hacer valer el TIAR, del cual fue firmante Estados Unidos.

Pero, en lugar de que los Estados Unidos intervinieran a favor de los argentinos, lo hicieron al lado de los ingleses. En ese caso, no cumplió con su finalidad.

En lo que respecta a Venezuela, indica nuestro entrevistado, la única vía para solicitar el cumplimiento del TIAR seria alegar que Venezuela està siendo agredida por Cuba.

Cabe señalar que la mayoría de la Asamblea Nacional, cuando se planteó el asunto de volver a incorporarse al mencionado tratado al cual había renunciado este gobierno, lo aprobó en su primera discusión.

Sin embargo, otros asuntos que se presentaron en el parlamento impidieron que se le diera inmediatamente la segunda discusión y ahora se vuelve a hablar del tema, que seguramente recibirá la total aprobación.

En el supuesto caso de que Venezuela pidiera el apoyo del TIAR, indudablemente, se estaría pensando en que entre otros países que le darían respaldo a la petición venezolana serían los Estados Unidos.

Pero, no hay que olvidarse de que cuando los Estados deciden invadir un país, nada tiene que ver con tratados, ni con Naciones Unidas, porque no invocan ningún derecho que no sea el de ellos.

En este sentido, si Donald Trump decide darle el apoyo a Venezuela, no esperará que se invoque el TIAR, porque las potencias mundiales actúan a su manera y envían sus ejércitos cuando lo consideran pertinente.

Ahora bien, en estos momentos el señor Trump se encuentra inmerso en un proceso electoral y se ve difícil que se vaya a involucrar en una acciòn armada, que pudiera resultar negativamente para sus aspiraciones, precisamente, cuando ha logrado subir en las encuestas para mantenerse en la Casa Blanca.

No creo que se vaya a arriesgar a mandar a unos jóvenes a un país por una razones muy distintas a las que tiene la mayoría de la población estadounidense.

Ni allá, en el norte, ni aqui están muy claras las razones para que se invoque la aplicación del TIAR, a menos que, como ya he dicho, se justifique que Cuba está agrediendo a Venezuela..

Sería una acción armada contra Cuba, pero eso es difícil que se pueda dar en los momentos. Lo que haría la Asamblea Nacional sería, simplemente, volver al TIAR, del cual se separó el país por decisión de Hugo Chávez.