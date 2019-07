OPINIÓN Lectura: Dilema #9Jul

En la explicación del estado de reposo de la masa del filamento y del gas del fluorescente, y de la atmósfera gaseosa de la Tierra, con el movimiento acelerado de la velocidad de la energía explicado en el capítulo titulado “Hito” se nos presenta un dilema. Si nos acogemos a la teoría que sostienen Maxwell y Einstein de la velocidad de la luz, el dilema está presente porque para nosotros la luz no se mueve, se mueve la energía a la velocidad de 300.000km/s. Para los referidos científicos, la luz tiene la misma velocidad de la energía; Cabe preguntarse: ¿de cuál de los dos es el movimiento? Ellos como el que esto escribe sabemos que los ingredientes para que haya iluminación son dos: las partículas de la masa y la energía; las partículas de la masa contienen energía y son pesadas porque las afecta la ley de gravedad; la energía es una partícula sin masa que no afecta la ley de gravedad.

Solamente a Newton se le ocurrió en sus investigaciones sostener que la luz era particular; es decir, que sus partículas se precipitaban por el espacio en su movimiento. La energía por estar constituida de partículas sin masa, es el único recurso que puede moverse a la velocidad precitada. La masa, como se demostraba en el capitulo titulado “Hitos” es estática. Figúrense ustedes si las partículas de la masa de la atmósfera se movieran a la velocidad de la energía. ¿Podría existir la atmósfera? la energía solar, tarda ocho minutos y fracción para llegar a la atmósfera de la Tierra El solo hecho de que la energía eléctrica deba conducirse por cables es una demostración de la velocidad de la energía; es otra elocuente demostración de la velocidad de la energía. La atmósfera, el filamento y el gas del flourescente son masas estáticas prestas a recibir la energía eléctrica o solar para iluminarse. De manera que el dilema no tiene fundamentos reales. Otro detalle importante es que, tanto la energía eléctrica como la energía solar mientras se mantienen alimentando la masa del filamento y del gas del fluorescente y las partículas de la masa de la atmósfera, permanece la luminosidad; el accionar del suicher alimenta la masa que se ilumina, en el caso de la energía eléctrica; para la luz del día el ciclo del Sol en el caso tiene una duración de doce horas; De modo que más claros no se puede ser en cuanto a qué es lo que se mueve: ¿la energía o la masa?

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928