Familiares del capitán Acosta fueron llamados a la morgue pero aún no entregan su cuerpo #10Jul

Querido Sr. @laureanomar le escribo para que me ayude a difundir.. Que aún no nos han entregado el cuerpo de mi esposo! Exijo #Justicia #rafaelacostaarevalo los medios comunicación en Vzla no dicen nada! Se q Ud. Cree en la libertad y la democracia, GRACIAS! #queledigoamishijos https://t.co/h5ZKzNi0my