Se impone poner en el BCV a los “mejores” para rescatar su autonomía #10Jul

Colocar al frente del Banco Central de Venezuela a “los mejores” para rescatar su autonomía y para que cumpla a cabalidad con las funciones que le son propias, es el gran reto que tiene por delante la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional, para evaluar la potencialidad de los candidato a integrar la nueva Junta Directiva del Instituto Emisor.

Así lo afirmó el diputado y economista Ángel Alvarado, quien forma parte de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo del Parlamento, al ser consultado en torno a la designación de esta Comisión que integran los diputados Macario González, Freddy Valera, Omar Barboza y el economista José Guerra, quien fue Director de Estudios Económicos del BCV.

«En estos momentos el BCV no cumple con sus funciones, no informó más al país de los indicadores económicos, el tipo de cambio sigue devaluándose y la idea es que se coloque a “los mejores” en el Banco Central para que tengamos estabilidad de precios, tengamos un tipo de cambio que no se devalúe todos los días y que el venezolano al final pueda tener una moneda que tenga valor, que realmente sea fuerte y que le permita llevar comida y medicinas a su casa y también le permita pagar aquellos gastos como el transporte público, tomarse un café en la calle con un billete y no tener que estar pariendo por una transferencia, que es lo que observamos que ocurre en estos momentos”, dijo el parlamentario.

Ratificó que en estos momentos es imperativo para Venezuela y para su economía, rescatar la autonomía del BCV, que no siga siendo un apéndice del Ejecutivo; estabilizar los precios de los bienes y servicios y también la tasa de cambio, variables estas que están dentro de sus competencias fundamentales.