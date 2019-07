Son Titulares sábado 13 de julio de 2019 #13Jul

Smolansky: Un millón de venezolanos huirá de Venezuela en los próximos 6 meses Explosión de planta de llenado de gas doméstico causó gran estruendo en la ciudad de Maracaibo Cristopher Figuera confirmó que Fernando Albán fue asesinado en el SEBIN Scott: Es hora de mostrarle a Maduro que sus días en el poder están contados USB: Conferira Doctorado Honoris Causa a Rafael Cadenas y a Guillermo Sucre Personal obrero del sector salud advierte inicio de hora cero Abrams: Guaidó no está negociando en Barbados porque confía en que el régimen va a caer Moncada denuncia en la ONU que EEUU y Colombia buscan una guerra en Venezuela Guaidó agradeció al gobierno de Grecia por reconocerlo como «presidente encargado» Arreaza condenó postura de mandatarios en sabotear dialogo entre Gobierno y oposición Sundde abrió procedimiento administrativo contra la empresa de televisión por cable Inter Maduro defendió a El Aissami tras acusaciones de EEUU y desmintió vínculos con Hezbolá CONTUNDENTE apoyo que recibió Guaidó en su visita a Trujillo Guaidó repudia severamente el secuestro de Erick Sánchez y Jason Parisi, miembros de su equipo de seguridad. Maduro exige a Bachelet que «rectifique» los «graves errores» de su informe. Carlos Trujillo: Las sanciones obligaron a Maduro a negociar. Stalin sobre el diálogo: No creemos en provocaciones. Precios petroleros venezolanos suben y cierran en 60,91 $/No Cenda: Se requieren más de Bs 46.882,46 diarios para alimentar a una familia de cinco miembros Venezuela ocupa últimos puestos en Índice de Calidad Institucional Tamara Sujú: Nada se ejecuta sin que Maduro y su estructura criminal lo sepan. Johnattan Vegas escala la cima del John Deere Classic. España nombra la primera mujer general de sus Fuerzas Armadas Reino Unido acusa a Irán de bloquear uno de sus buques petroleros en Estrecho de Ormuz Trump amenaza a Francia con una guerra comercial por los impuestos a internet Guardacostas de EEUU detienen submarino cargado de toneladas de droga Estados Unidos declara emergencia en New Orleans Trump confirma que Gobierno iniciará el domingo redadas masivas en nueve ciudades del país para deportar a indocumentados Barry azota con lluvias antes de llegar como ciclón a EEUU Aruba implementará sistema de visas electrónicas para migrantes venezolanos Colombia: Destinan 40 millones de dólares a la educación y salud de migrantes venezolanos Canadá estudia aprobar la vigencia de pasaportes venezolanos vencidos Trump confirma redadas contra inmigrantes este fin de semana Wimbledon: Djokovic se crece para doblegar a un gran Bautista y meterse en su sexta final Federer venció a Nadal y será finalista de Wimbledon Saludos. El problema es que la información no es el entendimiento ….Nadine Gordimer (link: http://www.sontitulares.com) sontitulares.com (link: http://www.elimpulso.com) elimpulso.com Sábado 13 de julio de 2019