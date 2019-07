Lo mismo opinó sobre las pruebas mostradas por la activista de los DDHH, Tamara Suju. Por lo cual exhortó a la comunidad internacional a unirse contra el régimen chavista.

“Los responsables deben rendir cuentas”, agregó.

Chilling testimonies at @OAS_official by Venezuelan human rights activist Tamara Suju and former political prisoner Ivan @Simonovis, held for 15 years by the former Maduro regime. Their stories illustrate the horrors political prisoners face in #Venezuela under Maduro.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 13, 2019