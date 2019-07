VIDEO Preocupa deterioro de la Iglesia Inmaculada Concepción #19Jul

La Iglesia Concepción superó los terremotos de 1812 y 1950, pero no venció la indiferencia de las autoridades de turno.

Parte del techo que cubre este templo, ubicado al lado de la plaza Bolívar de Barquisimeto, se encuentra en reconstrucción luego de que se cayera por la falta de mantenimiento. Sin embargo, es un problema que pudo haberse evitado y que por suerte, no ocasionó males mayores.

La especialista en restauración y profesora en el núcleo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Arq. Claudia Rodríguez, fue consultada por Elimpulso.com y expresó que desde hace 5 años atrás, ella “venía alertando” sobre las delicadas condiciones del recinto.

La arquitecto indicó que para ese entonces se estaban realizando pequeños trabajos en el techo, no obstante, no eran los adecuados ya que “no se estaba corrigiendo el problema real de la edificación, que era cambiar toda la cubierta, ya que presentaba problemas importantes de humedad y de contaminación de fitófago (comejen, termitas)”.

La especialista explicó que “las edificaciones de esa época se tienen que entender como un sistema, o como una cesta, ya que todo está unido”, por lo que no debieron hacer los trabajos en el techo por retazos, sino cambiarlo en su totalidad. Debido a esto, la fragilidad, el agua, las raíces de los arbustos que nacen en las tejas, el descuido y la falta de mantenimiento, el techo colapsó.

Nuevas reparaciones en la edificación

La profesora se mostró preocupada por los nuevos trabajos, cree que es más de lo mismo, e insistió en que reparar la parte dañada seguirá forzando la caída de otras zonas del techo y que “lo recomendable es removerlo por completo y colocarlo de nuevo”.

Seguidamente realizó un llamado al Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, para que se presenten en Barquisimeto y vean los trabajos que se están realizando en la Iglesia Concepción, “no vaya a ser que los nuevos trabajos le traigan daños irreversibles al edificio”.

El estado y su compromiso con la iglesia

Rodríguez precisó que, en 2014, se elaboró un informe que fue entregado al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), ellos dieron el visto bueno para comenzar las reparaciones, pero al final “todo se paralizó y no se supo más nada”.

“Hace mucho tiempo que el estado no está dando nada para ninguna iglesia, y no es un problema de fe o si estamos con el episcopado o no, sino que es una edificación que es patrimonio arquitectónico de la nación”, puntualizó Rodríguez.