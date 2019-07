El Comando Sur denuncia que un Sukhoi venezolano acosó una aeronave de EEUU #21Jul

View this post on Instagram

A través de sus redes sociales, el Comando Sur de EEUU, denunció este domingo que un avión de combate Sukhoi Su-30 venezolano, amenazó la seguridad de una aeronave norteamericana Aries II EP-3 que sobrevolaba el Caribe en una misión con autorización. Las autoridades estadounidenses destacaron que este hecho deja en evidencia el "apoyo militar de Rusia" hacia el régimen de Maduro y las acciones "irresponsables" sobre este acontecimiento. "Venezuela SU-30 Flanker "ensombreció agresivamente" un avión de Estados Unidos EP-3 a una distancia insegura el 19 de julio, poniendo en peligro la tripulación y el avión (…) El EP-3 estaba realizando una misión reconocida y aprobada a nivel nacional en el espacio aéreo internacional sobre el mar del Caribe", escribieron en su cuenta en Twitter @Southcom. . Texto: José Escalona Vídeo: @Southcom Lea más detalles en www.elimpulso.com