Vicepresidenta Ejecutiva: Revoluciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela trajeron esperanza para los pueblos #21Jul

Durante la celebración de los 40 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó que las revoluciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela trajeron esperanza para los pueblos del mundo.

Manifestó que en la actualidad, las mismas se ven amenazadas por los bloqueos económicos y criminales del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) y su presidente Donald Trump, los cuales no podrán azotar la consciencia de las naciones soberanas.

“Quiero recordarle al señor Trump que son malos tiempos para hoy y desde la Nicaragua libre que resiste y vence, desde la Cuba libre que resiste y es victoriosa y desde la Venezuela indestructible, le tenemos que decir: malas noticias señor Trump, más nunca seremos patio trasero de nadie. Váyase con su doctrina monroísta bien lejos”, recalcó Rodríguez.

Asimismo, exhortó al mandatario norteamericano a que saque sus manos de estos tres Estados para que continúen por sus caminos de paz, alianza y desarrollo, alejados de las acciones bélicas.

Por otro lado, la Vicepresidenta Ejecutiva resaltó que ante la rearticulación geopolítica imperial que se viene gestando, los pueblos del continente deben garantizar la unión y no descansar frente a las arremetidas opresoras.

A su vez, recordó que Rusia y China están al frente de los caminos del nuevo mundo basados en el respeto, la justicia y el equilibrio internacional, para la convivencia pacífica y el respeto de la autonomía entre países.

“Recordando lo que dijo Augusto Sandino: la soberanía no se discute, se defiende con las armas en las manos, y nosotros decimos que la soberanía no se negocia, no se entrega, no se regala, se defiende y la estamos defendiendo con nuestras armas que son la paz, el diálogo, la convivencia y el respeto. Pero que nunca quede duda que estamos dispuestos a dar la vida en la defensa de la dignidad de nuestra soberanía y sagrada independencia. ¡Ni un paso atrás!”, puntualizó la Vicepresidenta Rodríguez.