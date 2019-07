13.140 apagones se han registrado en lo que va del año en Venezuela #23Jul

Cuatro de esos apagones son nacionales porque han abarcado más de doce estados y se han visto afectados el 85 por ciento de la población venezolana, que son 28 millones de personas. A nadie Corpoelec ha indemnizado por el daño causado a sus equipos.



Somos el país con mayor número de interrupciones eléctricas en todo el mundo, que no es un récord envidiable, ni ninguna nación lo ha sufrido en más de un siglo.

La Dra. Aixa López, presidenta de la organización no gubernamental Comité Afectados por los Apagones, precisa que hasta el apagón que se mantiene en estos momentos se han registrado 13.140 de este tipo de fallas en lo que va del presente año, habiéndose incrementado a partir de marzo cuando se produjo la interrupción de El Guri, que se extendió a todo el país.

Aunque el Ejecutivo Nacional siempre ha venido hablando de que las caídas del fluido eléctrico ocurridas se deben a sabotajes internos y propiciados desde el exterior, hasta horas de la tarde de hoy nada ha dado a conocer de las causas que ocasionaron el problema que también afectó en gran parte a Caracas.

El ingeniero Eduardo Páez Pumar, asesor de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, al ser entrevistado por elimpulso.com, dijo: Hasta ahora el gobierno no ha suministrado información oficial de lo que está pasando. Por tanto, nada podemos opinar.

Pero, la Dra. Aixa López estima que no es más que consecuencia de la mala gerencia que ha dejado de hacer las inversiones que requiere el servicio y no le ha proporcionado el mantenimiento adecuado a las plantas y demás equipos que deben estar en permanente funcionamiento.



El mayor número de interrupciones



Los 13 mil 140 apagones que se han producido han afectado el 85 de todo el país. En otras palabras, fueron perjudicados 28 millones de personas, especialmente del interior de Venezuela.

Caracas es la que menos ha sufrido.

Sin embargo, en esta ocasión el apagón de ayer sí la afectó en forma considerable. Ha habido un restablecimiento parcial, pero hay muchas parroquias donde todavía no se ha podido restablecer el suministro del fluido eléctrico, tales como San José, La Pastora y la Candelaria. En la capital de la República no se había ido la energía eléctrica totalmente, sino en algunos sitios.



Apagón nacional



Explicó que el apagón se considera nacional cuando supera doce estados, tales como los registrados el 7 de marzo que se prolongó por espacio de cuatro días; el del 25 de marzo, el de 14 de abril y el de ayer. En Caracas se habían producido bajones de una a tres horas y en forma parcial.

El del 7 de marzo y el del 25 del mismo mes ocasionaron daños a los equipos electrodomésticos en todo el territorio nacional.

Por supuesto, también hay sectores de la economía que han denunciado pérdidas a causa de las interrupciones. En ese sentido, Fedecámaras ha señalado que los daños se han dado en el comercio y en las industrias.

En cuanto a los usuarios residenciales, ya éstos se han venido preparando y desenchufan sus aparatos o tienen protectores que reciben el impacto cuando viene la descarga al reanudarse el servicio.



Ninguna persona ha sido indemnizada



Una vez que se produjeron los apagones del 7 y 25 de marzo, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. ( Corpoelec), dio a conocer, en base a la serie de denuncias que fueron hechas públicas por los medios, que procedería a indemnizar a las personas que hubiera resultado afectadas al perder sus equipos electrodomésticos, tales como televisores, planchas, licuadoras, pulidoras, cocinas y neveras.

De una vez le pidió a los afectados inscribirse en la página digital del carnet de la patria. Pero, que se sepa, nadie ha sido indemnizado, expresó la Dra. López.

Fue una mentira. Y claro está, quien no tiene carnet de la patria no podría tampoco ser indemnizado. La Dra. Aixa López considera que esa decisión constituye un abuso contra el usuario y una violación a la Constituciòn y a las leyes.

Los usuarios, por otra parte, no pueden intentar una acción de demanda contra la empresa eléctrica porque hay que agotar la vía administrativa, que es precisamente la propia empresa que suministra el servicio.



El país con más fallas



Lo que llama más la atención es que Venezuela hasta hace doce años fue el segundo país con el mejor servicio eléctrico, detrás de Brasil.

El sistema eléctrico nacional tenía la mayor envergadura y contaba con los profesionales mejor formados. Lamentablemente, una gran cantidad de ellos han engrosado la diáspora.

Ahora no estamos en el segundo lugar sino en el quince o dieciséis, después de haber ocupado una posición envidiable en el continente y en el mundo.



¿Será difícil recuperar ese espacio?se le pregunta a la Dra. Aixa López.

-. Sí se puede recuperar porque fue un sistema bien hecho. Lo que se precisa es darle buena gerencia, pero eso no se logra en un día, ni en semanas, sino en un lapso de un año a año y medio. Para ello es necesario no sólo llevar a cabo la inversión indispensable, sino incentivar al personal que trabaja para que no se vaya. Es indudable que esos profesionales tienen una mística muy sólida y quieren que la industria se fortalezca.

Es descabellado amenazar a los técnicos



La Dra. López considera como una amenaza sin sentido la que hizo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, contra el ingeniero Winston Cabas, presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales Afines (Aviem) por haber dicho que habría un colapso eléctrico.

Un funcionario preocupado por lo dicho por un técnico como Cabas lo que ha debido hacer es llamarlo y pedirle que arme un equipo de profesionales electromecánicos, para hacer una planificación y, por supuesto, tomar las medidas antes de que se produzca el colapso,que se ha venido generando debido a la fallas registradas y la inoperancia de las autoridades que están al frente del servicio eléctrico nacional. Porque al fin y al cabo, la culpa del problema no es de Cabas, sino de malos administradores.

-¿En los doce años no ha sido posible tener buenos gerentes que sepan de electricidad?

– Sí ha habido ingenieros en esos cargos. Pero, el sistema eléctrico integrado es un monstruo. Y dominarlo es cuestión de tener a los profesionales competentes., que es lo que ha faltado.

Así queda evidenciado en la disminución de la nómina, ya que de sesenta mil individuos, entre profesionales y técnicos, se han ido más de 21 mil por las malas condiciones económicas.

La falta de mantenimiento, lubricación, repuestos y de inversión ha hecho que haya fallas en Guri, Caruache y Macagua, en el Bajo Caroní, que alimentan el sistema eléctrico nacional.

Cabe destacar que al cierre de esta entrevista, varias regiones del país se repotaban con más de 20 horas sin el servicio eléctrico.