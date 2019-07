OPINIÓN Se busca un emprendedor: El secreto está afuera #23Jul

“Henry Ford dijo de su nuevo automóvil revolucionario, el modelo T, que la característica más importante del mismo era su simplicidad. Pensé que dependía de mí como diseñador hacer el automóvil tan simple que nadie pudiera dejar de entenderlo. Funciona en ambos sentidos y se aplica a todo. Cuanto menos complejo es un artículo, más fácil es de hacer, más barato se puede vender, y por lo tanto se puede vender el mayor número “ Henry Ford.

Es importante entender la importancia de simplificar nuestro negocio y el mercado.

Ahora bien, ¿ Porque eso es lo deseable?. Resulta que es el secreto de crear un mercado muy grande y generar un negocio muy rentable.

Según Richard Koch, las compañías más entusiastas son aquellas, que no sólo son las líderes del mercado en uno de alto crecimiento, pero también la más simple. Recalca, que en términos económicos, simplificar tiene dos grandes beneficios:

Puede conducir a un alto crecimiento en un negocio y mercado; y

Puede hacerlo a un alto margen, porque la simplificación puede conducir a bajos costos de

produccion y altos precios al mismo tiempo.

Richard and Greg descubrieron que simplificando, no sólo debería llevar a un gran éxito económico, como las teorías de estrategia y economía sugieren. Observando hombres y mujeres que han cambiando no sólo la cara de los negocios, pero como nosotros trabajamos y vivimos; ellos también aprendieron la inteligencia y creatividad que simplificando tiene y continúan haciendo eso exactamente. Realmente conduce a un éxito extraordinario y tiene un gran impacto en la sociedad, para arrancar.

Si ustedes hacen una lista de las personas que han sido más exitosas en los últimos 100 años o, si prefieren, en los últimos 50, 20, 10 o incluso 5 años, la mayoría de ellos han sido grandes simplificadores:

Henry Ford

The Mcdonald Brothers and Ray Kroc

Walt Disney

Steve Jobs and Jony Ive

Akio Morita ( Co-Fundador de Sony)

Jeff Bezos ( Amazon )

Ingvar Kamprad ( Fundador de IKEA )

Kihachiro Kawashima ( Presidente de Honda )

Bruce Henderson ( Fundador del Grupo Boston Consulting ) Herb Kelleher ( Co-Fundador de Southwest Airlines )

Pierre Omidyar ( Fundador de eBay )

Larry Page y Sergey Brin ( Fundadores de Google ).

La lista sigue y sigue, y continúa creciendo con nuevas ( compañías privadas valoradas en más de un billón de dólares ) que surgen cada mes.

Ahora bien, Richard Koch y Greg Lockwood proponen dos estrategias para aplicar la simplificación, las cuales son bastantes diferentes y casi siempre incompatibles. Por lo tanto si quieren simplificar, se debe escoger solo una de ellas. Las estrategias por sí mismas son simples.

La primera la llamaron simplificación de precios. Esta requiere cortar el precio de los productos o servicios a la mitad o más. Algunas veces, dentro de unos años, los precios pueden reducirse en un 90%. Viéndolo bien esto puede sonar muy poco probable, pero en otros artículos mostraremos numerosos ejemplos de cuando esto ha pasado.

Definitivamente, el nuevo producto o servicio enormemente más económico no es idéntico al producto antiguo y caro, pero cumple la misma función básica.

Italo Olivo

www.iolivo.com