Rubio: Maduro es un desastre y utiliza la vieja excusa del ataque electromagnético #23Jul

“Es la vieja excusa del ataque electromagnético del régimen de Maduro por la última falla de energía en Venezuela”, dijo el senador Norteamericano Marco Rubio a través de su cuenta en la red social Twitter, quien condenó las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sobre el apagón registrado este lunes en gran parte del país.

Indicó que “el régimen de Maduro es un completo desastre y que Nicolás Maduro nunca podrá sacar a Venezuela de la crisis que enfrenta“.

Reports of another massive #ApagonEnVenezuela

At least 15 of the countries 23 states without any electricity again#MaduroRegime is a complete disaster. @NicolasMaduro will NEVER be able to get #Venezuela out of the crisis it faces.

#apagonnacional

— Marco Rubio (@marcorubio) July 23, 2019