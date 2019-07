OPINIÓN Reflexión en positivo: El orgullo de ser empresario #25Jul

Asumiendo con orgullo la actitud de todos los hacedores que viven y conviven con el ánimo, la fe que si se puede salvar el país y salir de este tsunami, sin escatimar esfuerzos y cualquier costo, siempre que sea noble y decente, pero todas las acciones están en la mente como piensan un alto porcentaje de la gente de trabajo noble y de voluntades dignas, por supuesto bastantes, según las estadísticas se habla del 92% (noventa y dos por ciento) que quiere por el bien de todos un cambio profundo y con inclusión, todos en busca del bien y la salida a cualquier costo de esta pesadilla, un país muy rico en plena decadencia y ruina, que unidos la salida preferiblemente en paz y estar muy consciente que para ayudar a renovar la energía de la tierra hay que tener conciencia de que el pensamiento, el derrotismo y la desesperanza se contagian y en eso estamos seguros que no sucederá aquí, aparte que todos estamos vacunados contra cualquiera estratégica maligna.

Las consecuencias de nuestras buenas acciones son espantapájaros para los malos intencionados y cobardes y rayos de luz para los sabios, los dijo “TH HUXLEY” y estos pensamientos nos anima a destacar estados positivos que nos está sucediendo y nos seguirá pasando, convencidos de que aquí ya todo lo malo largo y tedioso paso, debe ser por aquel dicho popular ”que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista” o no hay deudas que no se pague ni plazo que no se venza y por ello con orgullo de trabajador y gremialista, debemos destacar dos o tres eventos de gran importancia, valor para todos, de resonancia, connotación mundial y demostración que no deja duda que en nuestra nación hay mucha gente valiosa, dispuesta y con orgullo a seguir haciendo en positivo, aun sea contra los tsunamis que destruyen por donde pasan, como si fuesen en tropel los caballos de Atila, bueno ya tenemos dos décadas de negativas y en franco retroceso y convocando las ruinas y aplaudiendo la miseria, no dudemos que se nos abrirá el camino, de que Venezuela regrese a sus verdaderos dolientes, que saben hacer y no deshacer, construyendo y no destruyendo.

Cuando hablamos de eventos relevantes de esta primera quincena de Julio Fedecámaras y Fedenaga, Fedecámaras con el orgullo de ser empresarios a casa llena y sobre cargada de buena energía, se realizó la Asamblea número 75 con más lucidez y claridad, de lo que hay que hacer y se debe hacer, consciente de que saldremos adelante, con pronta salida de la crisis, a fuerza de trabajo y talento, como lo saben hacer las nuevas Directivas Nacional y Regional que se juramentaron para este periodo próximo; entendiendo que será una fuerte tarea por la crisis, pero también muy seguro que serán buena partes de la solución y no le será difícil vencer; la voluntad y el talento que es lo que sobra y más este organismo cúpula que cada día se fortalece por su prestigio nacional e internacional y defensa al derecho al trabajo y a la dignidad para los pueblos que se mantengan ocupados y con un salario decente, como lo fue antes, holgados y no continuar trabajando cada día más para mal comer, por qué no alcanza para más nada; Así que desde esta columna le deseo a la nueva Junta Directiva, todo el éxito posible y que tienen la gran oportunidad de demostrarle al mundo la capacidad que puede tener un empresario Venezolano y como destacarse en crisis y recuperar la patria, para ellos todos mi apoyo y confianza, para los de Lara una misión especial y les deseos todos los éxitos que por conocerlos no dudo que estamos bien representados.

El líder debe tener la virtud de influir en muchas vidas y su liderazgo debe convertir el mundo en fuerza y la oscuridad en luz, sin duda a equivocarnos, creo que eso lo asumió Fedenaga al pie de la letra en ciento por ciento, salir en buena lid a todos los obstáculos de lo que han sido víctimas en estas dos décadas y con el Slogan “Asumiendo retos superando desafíos”,de la Asamblea numero 55 recientemente en la primera quincena de Julio, ahí lo dice todo, en ese reto no puede estar más claro sus propósitos con percepción de la reconstrucción del país, con aportes de sacrificios sin límite y una visión, sin duda de que la Federación Nacional del Ganadero esta por encima del compromiso que se le presente, su fuerza moral y su deseo de aportes en positivo será invencible, si todo lo que sea generar puestos de trabajos, alimentos,riquezas sea parte de la solución , eso está bendito por Dios y no tiene discusión y por ello no existirá que detengan sus éxitos y buenas intenciones que a casa desbordada quedo demostrado, en esta magna asamblea reciente donde funciono la armonía, la convivencia, unidos por la pronta recuperación, plan país y bienestar para todos.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]

@JGMendozabarqto