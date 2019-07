Abrams: Es casi imposible que EE UU retire apoyo a Juan Guaidó #26Jul

Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, aseveró que a estas alturas es casi imposible que el Gobierno de Estados Unidos deje de apoyar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Comentó que la única forma de que esta situación suceda dependería de una acción radical por parte de Juan Guaidó, como por ejemplo: Que este comience a apoyar al régimen chavista.

Por otra parte, mencionó que Maduro no pudiese mantenerse en el poder de Venezuela si no estuviera respaldado por Cuba: “Hay miles de cubanos, agentes de Inteligencia, en todos los órganos del régimen y en el Palacio Miraflores, y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos”.

A tal efecto, precisó que de no haber sido por los cubanos, las acciones del pasado 30 de abril a favor de Juan Guaidó hubiesen terminado a favor del presidente encargado de Venezuela: “Nunca queremos usar nuestras fuerzas militares, pero yo diría que el presidente tiene sus opciones; es imposible decir que el presidente nunca utilizará la fuerza”.