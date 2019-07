View this post on Instagram

La pesista Génesis Rodríguez, se convirtió este domingo en la primera atleta de Venezuela que gana medalla de oro en los presentes Juegos Panamericanos de Lima 2019. Rodríguez logró levantar 96 kilogramos en el arranque, seguidamente levantó 116 kg para un total de 212 kilogramos, superando así en el podio a la colombiana Yenny Sinisterra (204 kg) y a la mexicana Ana López (202 kg). . Con el arranque de 96 kilogramos, la venezolana ha marcado un registro récord en los Panamericanos. Texto: Luis Miguel Rodríguez. . Video: @puntoolimpico Lea más detalles en www.elimpulso.com #Deportes #JuegosPanamericanos #Perú2019 #Pesistas #Oro #Medalla #GénesisRodríguez #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #28Jul