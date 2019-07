Oscar Meza: Se requieren 200 salarios mínimos para comprar los alimentos y pagar servicios #29Jul

Una familia de cinco miembros requiere en estos momentos de 300 dólares, solo para adquirir los alimentos y de 600 dólares para comprar los alimentos y cubrir los servicios, básicos asegura el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas/Fvm), economista Oscar Meza.

Destaca que estos montos están referidos a una familia, cuyos ingresos oscilan entre uno y dos salarios mínimos, advirtiendo que el salario mínimo para el mes de julio se ha reducido a 3 dólares mensuales, lo que implica que requiere de 100 salarios mínimos para cubrir solo el costo de los alimentos y de 200 salarios mínimos para atender sus necesidades de alimentos y servicios.

“Es evidente que esta es una situación es insalvable para nosotros, aquí no hay manera de que nosotros podamos resolver esta situación, hasta tanto no se enfrente con seriedad el problema de la hiperinflación”.

Hizo referencia, por lo menos a cinco razones por las cuales los precios de algunos rubros se habían mantenido estabilizados durante algún tiempo, como la caída del consumo, explicando que los anaqueles de los negocios pueden estar llenos, pero el consumidor no tiene como adquirir los productos; en segundo término la caída del poder adquisitivo, luego el cierre del crédito, recordando que la economía moderna se maneja es con el crédito, pero al cerrar el credito a traves de las medidas que ha tomado el gobierno con los encajes, no hay crédito ni para el consumo ni para la inversión, ni comercial ni de ningún tipo, explicando que la caída de la economía se refleja en que no hay ni inversión ni consumo y no debe extrañar, que al final de este año, estamos percibiendo una caída del Producto Interno por el orden de los dos tercios, es decir 66% de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional, indicando que esta es una caída estrepitosa equivalente a un país en guerra.

Señala que una cuarta causa, es la dolarización de facto que se ha registrado en la economía, que de algunas manera ha afectado los precios, indicando que no se puede perder de vista que para el gobierno el principal ingrediente para el aumento de los precios es el “dólar criminal” o el dólar paralelo y hacia allí han enfocado sus esfuerzo, por eso han cerrado el crédito, porque partían del supuesto que la gente solicitaba créditos para comprar divisas.

Destaca que una quinta causa de que en el mes de junio haya descendido la velocidad del aumento de los precios, es cierta permisividad en los precios, el gobierno se ha hecho de la vista gorda con algunos precios y esto es lo que ha permitido que en los anaqueles hayan aparecido algunos productos, aunque no se puedan comprar.

“Son medidas brutales, sostenidas con alfileres, un soplo hace que todo esto se caiga y tengamos un rebote de los precios. Por ejemplo, si se confirmara el rumor de que se van a aumentar los salarios en las dimensiones que la gente está manejando en la calle, no se puede descartar que en los próximos días haya una nueva ruta de aumento de los precios y de que la inflación se mantendrá allí, no como una hiperinflación, pero si en una inflación muy alta que seguirá golpeando el poder adquisitivo del salario, lo vamos a ver en el mes de julio, porque las cifras preliminares, ya están mostrando algunos repuntes en los precios”, afirmó.

El economista negó que haya una hiperinflación en dólares, recordando que la inflación en los Estados Unidos es de 1,5%, admitiendo que lo que existe en muchos casos es una gran especulación y abuso de alguna gente en el mercado.

Reveló que la devaluación del bolívar ha sido tan brutal, que su valor en estos momentos es el equivalente a 0,00000008 de su valor original.

El suministro de las cajas y bolsas Clap a la gente, es un mecanismo de control social y político por parte del Gobierno, que lo ha utilizado el Ejecutivo en todo momento para su propio beneficio, dijo Oscar Meza en entrevista radial.