El Aissami es uno de los más buscados por narcotráfico internacional #31Jul

El Vicepresidente para el Área Ecocómica del régimen de Nicolás Maduro es el más buscado por narcotráfico internacional según la publicación que realizó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través su agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su siglas en inglés).

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt

— ICE (@ICEgov) July 31, 2019