VIDEO La Redoma Los Libertadores está abandonada y desolada #31Jul

La Redoma Los Libertadores es un reflejo más del gran abandono del Estado a las vialidades y estructuras de la ciudad. Pese a estar ubicada al este de Barquisimeto, se encuentra totalmente abandonada. Uno de los principales "atractivos" de la redoma debería ser una fuente, pero actualmente esta no existe. Es tan solo un recolector de basura de los transeúntes. La zona está rodeada de maleza, escombros y cualquier tipo de desperdicio. Transitar por dicha zona da la sensación de desolación y abandono. Su fachada está sumamente deteriorada, la pintura está dañada y a punto del colapso. Mostrando de esta manera una imagen sumamente paupérrima. Además, el alumbrado dejó de existir. Por lo cual, esta redoma que anteriormente era reconocida por su posición y condición, es actualmente otra zona oscura, triste y desolada. . Reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 Video: Luis Miguel Rodríguez – @unluismiguel Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Ciudad #Denuncia #Redoma #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #31Jul