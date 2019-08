Dos larenses presos en El Dorado mueren y con suerte su familia se entera #1Ago

Los familiares de YsmerYobier Vargas Flores, de 28 años de edad, recibieron una llamada de una persona a quien preferimos resguardar su identidad por seguridad, la conversación fue breve y el tono de quien hablaba se notaba que lo estaba haciendo escondido, simplemente les dijo que su familiar había muerto de un supuesto dengue hemorrágico y que fueran al CICPC de Tumeremo.

YsmerYobier estaba recluido en el área de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Oriente mejor conocida como la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar desde hace dos años, tenía 20 días que no se comunicaba con su familia porque les han quitado las llamadas a todos los presos de esa cárcel, ahora quien quiera saber de ellos debe ir y ese es un penal que según manifiestan los familiares al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estar allí es una sentencia de muerte porque es la cárcel más olvidada y la más retirada.

YsmerYobier es del estado Lara había estado preso en la cárcel de Uribana pero en una de esos traslados que hacen como castigo trasladaron a 181 internos para El Dorado, todos habían sido regresado menos este preso. Su familia denuncia a OVP que durante su detención en ese penal hicieron todos los trámites legales para solicitar su traslado, “bien lo especifican las Reglas Mándelas todo interno debe estar cerca de su círculo familiar y con él hicieron todo lo contrario”, agregó uno de los seres queridos. Fueron dos años que estuvo privado de su libertad en este penal y al principio era visitado semanalmente o quincenal por lo lejano del penal, pues son al menos 17 horas de camino desde la región larense, pero a medida que la situación país fue agravando y la carencia de efectivo fue aumentando, así como la inflación fue creciendo las visitas pasaron a ser mensual y hasta llegaron a pasar tres meses que no lo veían.

Hace un mes los YsmerYobier fue visitado por su madre, el día que lo vio estaba delgado porque no estaba comiendo muy bien pues la comida del penal no es la apropiada, arepas solas, arroz puro o granos son los menús, en ese entonces lo noto bien de salud, al contrario de muchos otros reclusos que allí se encuentran. Hacia 20 días que había hablado con él nunca le comentó de malestar alguno. Pero OVP pudo conocer por una fuente interna que el preso hacia días que estaba presentando fiebres altas, dolores abdominales y tenía evacuaciones líquidas, según sería un dengue hemorrágico aunque personal del Eje de Homicidios del Cicpc habría indicado que se trataba de una tuberculosis.

¿Porque nunca nos llamaron para decirnos que estaba enfermo? “acá todos los funcionarios saben perfectamente que si lo hacían traíamos las medicinas, no es justo que nos llamen y escondidos para decirnos que ya está muerto quien sabe desde cuando lo está”, dijo a OVP familiares del preso muerto. Según la información interna manifiesta que este detenido habría muerto dentro de la cárcel El Dorado este domingo 14 de julio, pero fue sacado de las instalaciones del penal el lunes 15 de julio tres días después fue enterrado en una fosa común porque ya su cuerpo estaba descompuesto cuando sus familiares llegaron a Bolívar su cadáver tuvo que ser exhumado por los mismos funcionarios del CICPC y aunque trasladaron el cuerpo por sus propios medios a Lara no pudieron darle una cristiana sepultura.

Sin poder trasladarse

Un nuevo deceso se registró en El Dorado según conoció el equipo de OVP, fue este domingo 28 de julio cuando se conoció de la muerte de Jesús David Pineda Escalona, justo el día de su muerte cumplía 22 años de edad. La víctima era larense estaba en el área de máxima, el joven tenía tres años detenido por el delito de robo agravado, se encontraba privado de su libertad en la Comunidad Penitenciaria de Fénix Lara y en el mes de noviembre por salir con un grupo de presos al patio a recoger agua de lluvia porque ellos tenían días sin agua fueron castigados y enviados al estado Bolívar.

Ocho meses tenía Jesús David en El Dorado, su familia nunca lo pudo visitar porque el joven no tiene madre y era una tía quien estaba a su cargo y no contaba con los recursos para hacerlo, el muchacho se comunicaba vía telefónica con su familia cada vez que podía, la última vez que lo había hecho que fue hace una semana dijo que tenía fiebres muy altas y dolores de cabeza, había pedido asistencia médicay no se la dieron, así lo relataron los seres queridos de Jesús David a OVP.

Su familia queriendo darle un último adiós al joven trataron de buscar ayuda del Ministerio de Servicios Penitenciarios y acudieron a una de las sedes de atención a los familiares de los presos que se encuentran en Barquisimeto, la respuesta fue que el Ministerio fue que el pasaje para Bolívar era muy costoso y el Ministerio no contaba con recurso para eso. “Ellos se lo llevaron, nosotros somos personas de escasos recursos como creen que vamos a tener para costear el traslado del cuerpo si ni siquiera pudimos visitarlo ni un día porque no teníamos como viajar”, expresa un ser querido de Jesús David a la misma vez que se le quiebra la voz. Son cuatro días ya que lleva el cuerpo de este joven en una morgue del estado Bolívar y sus dolientes simplemente quieren darle cristiana sepultura.

Muchos presos foráneos

La fuente interna del penal también develó al OVP que en El Dorado son constantes las muertes de los internos bien sea por tuberculosis, paludismo, dengue y hasta unos que mueren de hambre por lo general son sacados y enterrados en fosas comunes porque muchos de sus familiares tienen años que no van pues es sumamente difícil que estos lleguen al estado Bolívar y han dejado de visitar a sus presos.

Aseguran que hay un tercer fallecido a quien ni siquiera habían sacado del penal y sería del estado Portuguesa.

En cuanto a estos hecho OVP se pregunta ¿si una persona se muerte bajo custodia del Estado venezolano, por qué el Ministerio Penitenciario no hace una llamada a su ser querido que falleció? Asegura Humberto Prado, coordinador general de OVP que es una irregularidad y una violación más a los derechos de los privados de libertad y de sus familiares, quien tiene la responsabilidad de notificar e incluso de correr con todos los gastos del traslado del cadáver es el Ministerio que fue quien se encargó de llevarlo hasta ese lugar.

Familiares de reclusos que se encuentran en El Dorado manifiestan a OVP que la mayoría de los presos que se encuentran en ese penal del estado Bolívar son de otro estado piden que sean trasladados para sus sitios originales de reclusión porque en ese penal no se dan traslado y quienes están en calidad de procesados pasan sus años allí sin asistir a una audiencia, la falta de atención médica, la falta de comida, contacto con la familia, entre tantas desatenciones está matando a los presos que están en El Dorado.

Presa directora de Casa Amarilla

Otra de las irregularidades que el equipo de OVP pudo conocer fue sobre una fuga que se registró en El Dorado el pasado 6 de julio, en un anexo especial de la Casa Amarilla en donde se encuentran ocho reclusos los cuales son trabajadores del área de la cocina y tienen un régimen de confianza otorgado presuntamente por Yuslebi Jiménez quien es la directora de la Casa Amarilla y funcionaria del Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según un parte policial al que tuvo acceso OVP la propia abogada del penal habría denunciado a Jiménez, porque tenía conocimiento de una fuga, además de que supuestamente estos presos de “confianza” eran vistos por el pueblo y así mismo indicó que se hacían pagos para tener estos privilegios y además poder pasar mujeres a esas áreas. Fue una comisión de la Guardia Nacional quien hizo el conteo y efectivamente faltaba BenardinoLorsa Muriel, quien estaba en ese penal y estaba penado a 13 años por el delito de tráfico de droga y llevaba siete años detenido esperaba un beneficio para salir. El primero de este mes los presos de El Dorado se habrían alzado porque pasaron todo un día sin recibir alimentación alguna lo que también comenzó a generar las denuncias por la desviación de alimentos que llegan al penal.

En vista de la fuga y las otras denuncias los castrenses detuvieron a Yuslebis Josefina Jiménez Gamboa (42), directora de Casa Amarilla, Efren Isaac Cabrera Aguilero (56), jefe de régimen de la Casa Amarilla y Luis Antonio Zamora Martínez (30), Marcos Antonio La Rosa Guerra (31) ambos custodios penitenciarios.

Humberto Prado, coordinador general de OVP manifiesta que con estos hechos como las fugas, denuncias de pagos por privilegios donde se evidencia la corrupción y las muertes por hambre y enfermedades son parte de lo que ha creado el sistema carcelario que tiene este régimen. “Usan la cárcel de El Dorado como un depósito de presos porque no tienen asistencia, ni atención alguna, las aguas que consumen provienen del propio Río Cuyuni, aguas que contienen mercurio por la práctica ilegal de minería y los separan a kilómetros de sus familiares condenándolos a que no sean visitados, les están aplicando una política de exterminio”.

Asegura el coordinador general de OVP que la responsabilidad no es solo de un director también tienen parte quien está a cargo del Ministerio de Servicio Penitenciario y el Estado venezolano. Estás situaciones ocurridas en El Dorado informó Prado que están siendo notificadasa la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.