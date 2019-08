Francisco Banchs: Audiencia del diputado Zambrano no se realizó porque el tribunal no tuvo despacho #1Ago

Francisco Banchs, abogado defensor del primer vicepresidente a la Asamblea Nacional (AN) diputado Edgar Zambrano, informó que este jueves se tenía fijada la audiencia preliminar, en virtud del acto conclusivo de acusación planteado por el Ministerio Público (MP), sin embargo el tribunal no tuvo despacho y la audiencia no se realizó.

“El día de hoy fue fijada la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia preliminar, en virtud del acto conclusivo de acusación planteado por el Ministerio Público (MP), el día 21 de junio, y nos hemos encontrado con que el tribunal no tiene despacho”, indicó Banchs.

El jurista explicó, que de acuerdo a lo establecido en la ley, la audiencia preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después del acto conclusivo y no se ha logrado efectuar pasada la fecha para la misma.

“Desde el día 21 de junio que fue presentada la acusación en horas de la tarde, hasta el día de hoy, el tribunal de la causa solamente ha dado despacho durante seis días en casi un mes”, sostuvo.

Así mismo notificó que tanto él, como los abogados Morris Sierralta y Magaly Vásquez, han sido designados por los familiares y por el diputado Zambrano, como sus defensores y hasta los momentos no se ha realizado el acto de juramentación ante la corte por el mismo motivo.

“No se ha podido ejercer el debido derecho a la defensa a favor del ciudadano Edgar Zambrano, a pesar del defensor público que le fue nombrado el 09 de mayo, día de su presentación en horas de la noche, sin embargo nosotros no nos hemos podido juramentar en virtud de que el tribunal no ha dado despacho”, recalcó.

Precisó que en este caso por la investidura que posee el parlamentario, por ser un alto funcionario del estado, se han verificado distintas violaciones, entre ellas la más básica que es el derecho a la defensa. “que serán denunciadas cuando se nos permita por parte del tribunal”, expresó.

Banchs se refirió además a la situación de visitas e indicó que poco a poco esperan se regularice su situación. “Esperamos que mejore la situación de visitas que se ha ido regularizando”, suscribió.

*Situación de los cuatro acompañantes*

Por su parte la abogada Doria Benaim, manifestó que a los cuatro trabajadores que se encontraban en compañía del diputado Zambrano, el día de su detención Pedro Rosario, Abraham Rodríguez, Luis Peña y Martín Hernández, sí fueron trasladados hasta la sede del Palacio de Justicia, sin embargo por no haber despacho fueron devueltos a su lugar de reclusión que es la sede del Helicoide.