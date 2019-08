OPINIÓN Caleidoscopio: Chernobyl (Serie) #2Ago

Director: Johan Renck Guion:Craig Mazin

El 26 de abril de 1986 el reactor número cuatro de la central nuclear de Chernobyl se sobrecalentó y exploto. El gobierno (antigua Unión Soviética) informó que murieron 31 personas, la realidad 93.000.

Chernobyl es un drama hecho por HBO y el cual se convirtió en la serie mejor valorada de la historia por el portal especializado IDMB (es una base de datos cinematográficos con más de 100 millones de usuarios).

Protagonizada por Stellan Skarsgard y Emily Watson dramatiza la historia del desastre de la planta nuclear de Chernobyl, cuenta las historias de las personas que causaron el desastre y de quienes respondieron a la misión de solucionar, se centra en los que sacrificaron sus vidas y dieron todo por evitar un daño aún más grande. Además revela datos y figuras que estuvieron detrás del escalofriante accidente.

Ahora bien, para los que vivimos en Venezuela, Chernobyl puede convertirse en un desahogo de emociones frente al futuro, en la misma usted puede observar como los regímenes políticos se desvanecen ante la verdad ocurrida bien contada y documentada. (Esta serie Chernobyl es audiovisualmente un informe sobre las violaciones de las libertades fundamentales del ser humano).

Una planta nuclear sirve para ver televisión. Es decir, generar electricidad.(Se usa el calor generado para hervir agua y esta a su vez mueve las turbinas, el combustible es el uranio y es nuclear pues dentro del proceso el núcleo del átomo se divide y libera energía). En el mundo existen 448 plantas y se están construyendo 60, el tema de generar electricidad en el mundo es un tema no solo de comodidad sino de desarrollo, tres millones de estadounidenses viven a 16 kilómetros de una planta nuclear y hoy construir una cuesta 9 billones de dólares y su plazo de construcción es diez años, la nueva Chernobyl costo 1.5 billones de dólares. La electricidad en los países desarrollados cuesta dinero.

Es decir, una planta nuclear es una realidad en constante desarrollo y su existencia no se puede mentir. “El verdadero peligro de las mentiras –le dice el ministro Boris al científico Legasov- es que si la oímos suficiente no reconocemos la verdad. Y luego de ello, solo nos queda abandonar la esperanza de la verdad y conformarnos en su lugar con la historia, en la cual no importan los héroes, solo saber a quién culpar”. Esta conversación entre los dos protagonista de la serie que se da en el punto donde ambos buscan por qué se llegó a todo, pone de relieve la médula central del film y razón por la cual los cinco episodios (45 min cada uno) pueden saber a poco, en realidad no se necesitan más. Pues han sido suficientes para crear un producto redondo en el que no sobra ni un minuto de pantalla.

“Cada mentira que contamos es una deuda con la verdad. Más tarde o más temprano hay que pagarla” – conversación de Legasov en el juicio ante lo sucedido- . Luego de decir esta frase, la KGB lo condenó a tener una vida en las sombras hasta que se suicidio, pero antes contó lo que pasó y de allí se hizo la serie. Lo que hace Chernobyl es poner el dedo en la llaga de las falacias políticas, un mensaje que trasciende toda frontera y que nos llega en Venezuela en un momento donde la mentira cada instante explota como una planta nuclear. Esta miniserie es una llamada de atención hacia todos esos líderes que mienten sin pudor y que anteponen el poder a la ciudadanía.

Y es que en estos días de muchas series adictivas, les digo que Charnobyl es la que tiene mejor clasificación de los expertos, está por encima de Game of Thrones y Breaking Bad, es basada en un hecho real, está bien documentada, es una investigación exhaustiva que cada periodista, investigador, social debería ver con miras a desarrollar tantos temas que en días por venir en nuestro país necesitas ser contado profesionalmente, pero lo que hace atractiva esta serie que muestra un accidente que lanzo a la atmósfera 500 bombas Hiroshima, es que cuenta la verdad que se diluye ante la mentira. Cierro con esta frase sin desperdicio de la serie y que se dio en el juicio final de lo sucedido: «A la verdad le da igual lo que queramos. Le da igual nuestro gobierno, nuestra ideología y nuestra religión. Esperará eternamente para salir».

Fritz Márquez