El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, se refirió este sábado desde Barquisimeto a las conversaciones entre representantes de los factores democráticos y el régimen de Nicolás Maduro, señalando que no «traerá resultados». «El diálogo es buena en tanto de resultados, por lo que sabemos eso no ha dado ningún resultado hasta ahora, razón por la cual yo pienso que no se puede seguir perdiendo el tiempo», contó Velásquez a elimpulso.com Catalogó como un «acierto» la decisión del presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó de enviar representantes a las conversaciones con el régimen de Maduro, ya que a su juicio demostrará que la «dictadura» no saldrá sino con «presiones más fuertes». «El está en una posición de Gobierno de Jefe de Estado y cualquier tipo de mediación tiene que atenderlo», puntualizó. Video: Enrique Suárez Lea más información en www.elimpulso.com #AndrésVelázquez #Foro #JuicioAMaduro #Venezuela #Crisis #Política #Información #Regionales #Lara #3Ago