OPINIÓN Sistema Universitario Disruptivo del siglo XXI: “Unibertsitatea Mondragon” (Parte 3) #4Ago

Quien NO QUIERE pensar, es un FANATICO.

Quien NO PUEDE pensar, es un IDIOTA.

Quien NO OSA pensar, es un COBARDE. (Bacon)



Perfil & Objetivos SISTEMA DISRUPTIVO NO-….…………………PERO ……………………SI

Estudiantes Equipo Emprendedor

Clases Plan Abierto Oficial

Enseñanza Aprender Haciendo

Profesores Equipo Coaching

Simulaciones Negocios Emprend. Reales

Control Auto-Organizado «Crearás tu propio trabajo del futuro»

Competencias Necesarias

Las 21 competencias adquiridas por los graduados y graduadas de esta titulación se agrupan en cinco categorías:

• 1ª.- Ap render en equipo.

• 2ª.- Liderar en equipo.

• 3ª.- Emprender en equipo.

• 4ª.- Ciudadanos con mentalidad global.

• 5ª.- Uso de Herramientas de Gestión y Creación de Empresas

Dentro de las tres primeras categorías se agrupan 7 competencias que responden a la necesidad de aprender, liderar y ser emprendedores en un contexto de colaboración. Las competencias adquiridas 4ª. Y 5ª se desglosarán progresivamente.

Veamos la 1ª, 2ª y 3ª: que responden a la necesidad de aprender, liderar y ser emprendedores en un contexto global y Empresarial.

1.- Aprender en Equipo learn in teams 1.Tecnologías de la información y destrezas digitales….Information Technologies and digital skills

Técnicas de aprendizaje en equipo…..Methods to learn in teams Métodos personales de aprendizaje y actitudes (modelos mentales)… Personal methods of learning and attitudes (mental models) Creatividad …Creativit Visión internacional International … Mindset Habilidades comunicativas … Communication skills Auto-orientación … Self-orientation

2.- Liderar en Equipo … team learning Habilidades de autogestión … Self management Gestión de proyectos .:: Project management Capacidad de liderazgo de equipos … Capacity to lead teams Técnicas de planificación … Planning techniques Habilidades de Coaching … Coaching skill Habilidades estratégicas-Strategic skill … Toma de decisiones y determinación Decision taking and determination

3.-Emprender en Equipo – team leadership Servicio al consumidor y técnicas de negociación y venta … Customer service, negotiation and selling capacities Comprensión de elementos financieros…Understanding of the Financial elements Marketing … Marketing Innovación … Innovation Habilidades teóricas y de modelización de un emprendedor … Modelling and theoretical skills of an entrepreneur Creación de redes … Networking Coraje y voluntad de sobrepasar barreras … Courage and determination to overcome challenges

Competencias Generales al Graduarse

Los graduados y graduadas en Liderazgo Emprendedor e Innovación de Mondragon Unibertsitatea están capacitados para liderar la creación de nuevas empresas y/o nuevos negocios dentro de empresas existentes.

Estas capacidades se adquieren con el método de aprender haciendo (learning by doing), y el trabajo en equipos autogestionados a través de empresas que se crearán desde el primer día, trabajando para clientes reales con proyectos que a su vez son reales.

El Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación está diseñado para personas cuya forma de trabajo natural sea en equipo y que estén interesadas en conocer nuevas culturas, experimentar nuevas metodologías y viajar al exterior. Es el primer título oficial Europeo a nivel Estatal en “liderazgo, emprendizaje e innovación.” El/la estudiante podrá escoger además un campo de especialización relacionado con uno de los siguientes sectores empresariales emergentes:

• empresas digitales,

• servicios avanzados,

• biociencias, y

• empresas sociales,

siendo parte de una plataforma de colaboración con empresas del sector, los participantes podrán conocer sus características básicas, claves de funcionamiento y Dinámica de esos campos.

“Aprenderás en equipo”: “Team learning”

Una de las principales herramientas de aprendizaje es el equipo. Al trabajar en equipos se aprenden en la práctica las habilidades y competencias del grado. El rol del profesor cambia, pasando a ser el Tutor, a veces Coach del equipo, similar al de un equipo deportivo. Su labor es orientar, aconsejar, formular preguntas, narrar experiencias, asesorar, etc.

FUNCIONES

Te espera la mejor salida profesional

Promover: Nuevas iniciativas empresariales, acciones de diversificación empresarial, Internacionalización y apertura de nuevos mercados y delegaciones, procesos de colaboración.

Intra Emprender: Liderazgo de equipos multidisciplinares, autogestionados y de alto rendimiento, liderazgo emprendedor e intraemprendedor.

Liderar / Gestionar: Gestión de la innovación y el cambio, gestión de proyectos empresariales.

Diseñar: Modelos de negocio, estructuras organizacionales, apoyo a la Gerencia.

Comunicar: Inspiración, transmisión de ideas, Visual Thinking, soporte web y redes sociales, integración de conocimientos.

Asesorar: Servicios de consultoría, marketing industrial, cambio organizacional, gestión de la innovación.

Innovar: Nuevos conceptos de negocio, mercados, productos y servicios.

Nuevas formas organizativas.

Coaching de Equipo: Docencia, investigación, facilitador…

Los graduados de LEINN optan por…:

1.-Continuar con la compañía creada durante el grado o crear una nueva startup (poner en marcha)

2.- Involucrarse por ellos mismos en una empresa como profesionales expertos que desarrollen diferentes proyectos relacionados con la innovación y el intraemprendizaje en las siguientes formas: ¿¿¿¿¿….??????



EXPERIENCIAS DE LOS LEINNERS

“No me veía 4 años encerrado en una clase, escuchando a un profesor con una actitud pasiva. La educación es muy importante y por supuesto que se compone de conocimientos teóricos,pero personalmente estoy convencido.” Kevin Costa, alumno de LEINN



“Era justo lo que estaba buscando. Algo que saliese totalmente de todos los esquemas y estereotipos, una universidad fuera de lo convencional con una metodología innovadora, con un campus internacional. LEINN te lanza al mundo real desde el primer momento Gala Freixa, alumna de LEINN



“Una de las mejores experiencias que he vivido fue el viaje a India, y sobre todo la parte que nos llevó a Calcuta. A mí me tocó trabajar con niños discapacitados. Una mezcla de momentos muy duros y de momentos súper emocionantes.” Lara Larrañaga, alumna de LEINN



Claves Principales del Modelo Educativo:

• Pasión y Entusiasmo, el alumno como protagonista

• “Descubrirás que aprender puede ser un reto apasionante”:

• ¿Cuál es tu pasión?

• ¿Quieres realizar tu sueño en la universidad?

• Nuestro punto de partida es siempre la pasión y el deseo de que los alumnos experimenten, aprender a emprender en equipo, con la misma pasión que ponen en sus equipos deportivos o grupos culturales.

• 3,2,1 ¡acción! ¿Te gusta aprender haciendo?

• ¿Quieres viajar y abrir tu mente.?

• Inténtalo, esfuérzate y saca lo mejor de ti mismo.

• Se inquieto, aporta soluciones.

• Juegas en equipo, el éxito es de todos.

• Si quieres, puedes. Aprende de una forma diferente. Comete errores, no temas cometerlos y aprende de ellos.

• Sonríe y disfruta aprendiendo. Se persistente con lo que te propones.

• Estas comprometido/a con la sociedad y el desarrollo sostenible.

• Buscamos jugadores de equipo, con ganas de aprender, soñar y viajar.

• We are looking for team players that are willing to learn, dream and travel.

• 3,2,1 acción! Te gusta aprender haciendo.321. action! You like learning by doing.

• Quieres viajar y abrir tu mente. Travel and open your mind.

• Inténtalo,esfuérzate y saca lo mejor de ti..Try, do it and get the best out of you.

• Se inquieto, aporta … Be active, look for solutions

• Juegas en equipo, éxito es de todos. Play in teams, the success comes in a group.

• Si quieres, puedes. Aprende de una forma diferente. If you want, you can learn in a different way.

• Comete errores, no temas cometerlos y aprende de ellos. Make mistakes, don’t be afraid but learn from them.

• Sonríe y disfruta aprendiendo. Smile and enjoy learning.

• Se persistente con lo que te propones. Be persistent with your goals.

Estas comprometido/a con la sociedad y el desarrollo sostenible. Be committed with the society and the sustainable development.

Juan José Ostériz