VIDEO Habitantes de La Mora advierten que tomarán acciones contundentes para exigir soluciones #5Ago

Debido a las precarias condiciones en las que viven los habitantes de La Mora, comentaron al equipo de elimpulso.com que protestarán para exigir a los entes gubernamentales que les resuelvan con inmediatez, pero en caso tal de que esto no suceda, aseguraron que tomarán acciones de calle contundentes para que de esta manera puedan ser escuchados. Los vecinos de la comunidad salieron con pancartas alusivas a su descontento social y con una bandera de Venezuela como consigna de su lucha, y relataron que tienen más de tres meses sin servicio de gas, lo cual los ha llevado al colapso y a la decisión firme de protestar constantemente. Al expresar su descontento, que no solo tiene que ver con la falta del gas doméstico sino también del servicio del agua y de las constantes arremetidas de las fallas eléctricas del país, detallaron "estar cansados" y pese a ser una comunidad con muchas personas mayores, están decididos que la próxima acción a tomar será trancar la avenida Intercomunal. En los relatos de los ciudadanos de la comunidad se refleja la frustración, molestia y descontento. Por este motivo aseveran que están decididos a que la soluciones deben llegar rápidamente a sus comunidades porque el tiempo pasa "y no aguantan más". . Texto, reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 . Video: Luis Miguel Rodríguez – @unluismiguel Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Cabudare #Calles #LaMora #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #5Ago