Joel García: Proceso contra diputado Juan Requesens es una total arbitrariedad #7Ago

Como una total “arbitrariedad” fue calificado todo el proceso en contra del diputado Juan Requesens, por su abogado defensor, Joel García, quien considera que se le han violado todos los derechos establecidos en la legislación venezolana, no ha habido respeto al debido proceso y se le ha suspendido su inmunidad parlamentario en forma ilegal y arbitraria.

Precisó que en una sola palabra resume el caso Requesens: arbitrariedad, recordando que fue detenido el 7 de agosto de 2018, junto a su hermana Rafaela Requesens, allanaron su residencia, explicando que ambos hechos, tanto el allanamiento como la detención de su hermana, no aparecen en el expediente, fue trasladado al Sebin y allí se mantiene hasta hoy.

Explicó que Requesen por ser diputado tiene inmunidad parlamentaria, por lo tanto no puede ser judicializado como a cualquier ciudadano, solo puede ser detenido en flagrancia o luego de un antejuicio de mérito y de un allanamiento a su inmunidad parlamentaria, indicando que en caso de ser detenido en flagrancia, debe ser conducido a su residencia.

Precisó el abogado, que los vídeos de Requesens exhibidos por Jorge Rodríguez no aparecen en el expediente, recordando que en este caso se publicaron dos vídeos, uno donde se autoincrimina y otro donde se denigra su condición humana y ese fue el propósito del régimen, insistió en que esos videos no aparecen en el expediente y sobre esos vídeos, el Ministerio Público notificó por escrito que no aportan nada a la investigación , indicando que hay casos donde exhiben videos de personas que confiesan y el fiscal designado por la ANC, confesó que el MP es partícipe de esos interrogatorios que se hacen.

Admitió García que el jueves pasado pudieron verlo, tras un mes sin poder entrevistarse con él, advirtiendo que esto depende del criterio del Sebin, a veces pueden verlo y a veces no, depende mucho del estado de ánimo de quienes controlan este cuerpo de seguridad.

Sobre las pruebas contra el parlamentario señaló la principal prueba que tiene el MP, son unos tuits de Requesens llamando a la protesta, se le acusa de intento de magnicidio, traición a la patria, instigación a delinquir, ninguno de esos delitos puede ser probado por el Ministerio Público en el acervo que tienen, dijo García en entrevista televisiva al cumplirse un año de la detención del parlamentario.