VIDEO Bajo el control del Estado, las largas colas por combustible persisten #7Ago

El Gobierno del Estado Lara informó que las estaciones de servicios de gasolina de: El Terminal de Transporte Terrestre de Barquisimeto, José Gil Fortoul y la Sindical, fueron transferidas este martes 6 de agosto a su dirigencia, para acelerar el proceso del equipamiento del combustible. Ante esta medida, el equipo de elimpulso.com estuvo presente en las instalaciones de la bomba ubicada en el terminal de la ciudad para corroborar cuáles fueron las mejorías del proceso para poder adquirir la gasolina. Los usuarios presentes afirmaron que para que exista una verdadera mejora, tendrían que disiparse las colas extensas y poder hacerse con el combustible de manera regular, lo cual sería "haciendo una cola de 5 o 10 minutos". Por este motivo, se presentaron incrédulos ante lo que pueda suceder con el suministro del combustible, ya que aseguran que el problema persiste cada día más. A tal efecto, enfatizaron al decir que deben invertir de 1 a 4 horas cada vez que se dispongan a conseguir gasolina para sus vehículos, ya que la problemática de las colas se agudiza cada día más, tanto en la estación de servicio en El Terminal, como en el resto de las estaciones de la ciudad.