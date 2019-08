El 14 de agosto: Fedeagro celebra su Asamblea Anual en medio de la peor crisis del sector primario

En medio de una de las peores crisis en toda su historia, el sector agrícola venezolano, con 12 años de caída continuada en su la producción nacional de alimentos y con las perspectivas de producir este año solo entre un 15% y 20% del consumo, se presta a realizar el próximo 14 de agosto la Asamblea Anual de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, evento a celebrarse en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana, en Caracas.

El lema de la Asamble es: “El Reto: Disponibilidad, acceso y Calidad de los Alimentos” en el país, tomando en consideración, la difícil situación que se está viviendo en materia de seguridad alimentaria a nivel nacional y el impacto que esta situación tiene en toda la población.

Durante en encuentro, se realizará un foro donde se analizarán las posibilidades de recuperación del Sistema Agrícola Venezolano (SAV) en base a las propuestas contenidas en el Plan País, con ponencia central de Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro y un panel integrado por especialistas en la materia.

Invitados internacionales

Asimismo, dada la dramática situación que hoy vive la agricultura venezolana, por la falta de políticas de apoyo y de estímulo a la producción nacional, se ha concretado la invitación de expertos de países que han pasado por situaciones similares y que han superado exitosamente estas crisis, convirtiéndose en grandes potencias productoras de alimentos.

Destaca entre ellos Caio Rocha, ex Secretario de Agricultura de Rio Gran de del Sur, ex Viceministro de Agricultura, ex Secretario Nacional de Seguridad Alimentaria y Coordinador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); asimismo estará participando Ronny Suárez, Consultor Internacional en el Área Financiera, Renato Nobile, Director del Sistema de Cooperación del Brasil y Miguel Ángel Arvelo quien es el Director en Venezuela del IICA, quienes expondrán sus experiencias y formulará sus recomendaciones a los agricultores venezolanos.

La Orden al Mérito Fedeagro, será entregada a la Asociación Nacional de Cultivadores Agrícolas (ANCA), a Yuleidy Páez, productora de café de Chabasquén y luchadora por el café y la institución es la Fundación Bengoa.

La juramentación de la nueva junta directiva de Fedeagro, para el período 2029-2021 estará a cargo del Presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno; y el encargado del cierre del evento será Juan Guaidó.