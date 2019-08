Juventud de AD exige liberación inmediata del diputado Edgar Zambrano a tres meses de su detención #8Ago

Este jueves miembros del buró juvenil nacional del partido Acción Democrática (AD), exigieron la liberación inmediata del primer vicepresidente a la Asamblea Nacional (AN) diputado Edgar Zambrano, respeto a la institución universal de su inmunidad parlamentaria, así como también respeto a sus derechos fundamentales y debido proceso, al cumplirse tres meses de su detención arbitraria.

“Hacemos un llamado a la comisión delegada de los derechos humanos que se quedó en el país, a que haga un seguimiento de todas las arbitrariedades que se están cometiendo en el Palacio de Justicia hoy en Venezuela, exigimos la liberación inmediata y que se respete la inmunidad parlamentaria y el debido proceso del diputado Edgar Zambrano, así como también el cese de la persecución en contra de todos los diputados a la Asamblea Nacional”, sentenció Ernesto Rodríguez, miembro de la juventud de la tolda blanca.

Rodríguez sostuvo que no hay ninguna prueba fehaciente para que el segundo al frente del legislativo se mantenga tras las rejas. “Nosotros sabemos que nuestro compañero es inocente, y no tiene porqué estar tras las rejas, no podemos quedarnos silenciados ante lo que está sucediendo, hoy le queremos decir a nuestro compañero Edgar Zambrano, estamos contigo, aquí hay una juventud aguerrida, valiente, comprometida, que va a seguir en los escenarios que sea, denunciando y trabajando porque ese amanecer democrático llegue a nuestro país”, aseveró Rodríguez.

Así mismo denunció que la detención del también vicepresidente del partido blanco, ha roto con los esquemas democráticos y ordenamiento jurídico del país. “Una detención que rompió con los esquemas democráticos y ordenamiento jurídico del país, a tres meses de la detención de nuestro primer vicepresidente su defensa aún no se ha podido juramentar en los tribunales, tres meses en el que sólo el tribunal de la causa ha despacho seis días, esto es una violación flagrante a la inmunidad parlamentaria”, fustigó.

Precisó que en el mundo la institución a la inmunidad parlamentaria, es conocida como una de las instituciones más poderosas para resguardar la integridad de los parlamentos. “Y hoy está siendo violentada en Venezuela, le quiero decir a todos esos jueces, a quienes hoy usurpan el poder, que esa institución no se le ocurrió a ningún opositor, esto es un organismo que busca resguardar el ejercicio parlamentario y aquí se está viendo flagelado ese principio”, precisó el activista.

Recalcó que su llamado es a todos esos jueces valientes, que le han entregado su vida a la academia y al ejercicio del derecho. “que pongan en una balanza, si seguir cumpliendo órdenes que rompen el hilo constitucional, o darle la cara al país y responder al sistema democrático”.

Por otra parte Brayan Baptiste, secretario juvenil de AD por el estado Vargas, indicó que es público, notorio y comunicacional, que el diputado Edgar Zambrano, se encuentra detenido injustamente. “Hoy se cumplen tres meses y no es posible que sus defensas no hayan podido juramentarse, esto demuestra el hostigamiento, la persecución y el amedrentamiento contra la AN. ¿En qué parte del mundo el primer vicepresidente de un parlamento se encuentra detenido?, eso es un golpe a la institucionalidad, a la democracia y a la república”, manifestó.

Expresó que seguirán luchando para que en Venezuela se reconquisten los derechos, la libertad y la democracia.