Régimen juega a la profundización de la crisis de alimentos y medicinas #8Ago

Ahora, aprovechando la medida del bloqueo establecido por el presidente Donald Trump, es cuando el régimen va a desarrollar una campaña intensa, desbordante y psicológica, para atacar a la comunidad internacional y preferentemente, a los Estados Unidos de todos los males que afectan a los venezolanos.

Así lo hace ver el Dr. Lorenzo Tovar, exministro del Trabajo y experto en materia de adquisición y distribución de alimentos, quien señala que el cúmulo de problemas que nos perjudica a todos es consecuencia de la incompetencia de este régimen a lo largo de los últimos veinte años.

“Desde hace ya muchos años, primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, por supuesto sus acompañantes dentro del oficialismo, han venido acusando a la comunidad internacional de todas las tragedias y necesidades del país. Comenzaron ambos presidentes acusando a una supuesta guerra económica, pero obviando que todo empezó cuando a troche y moche se dictaron las medidas de expropiación de fincas y empresas, que fueron destruyendo el aparato productivo”.

Ya no sólo los ataques han sido por los alimentos y la falta de medicinas, sino en materia de servicios, como ha ocurrido con la energía eléctrica, la gasolina, el gas, el gas oil y hasta el recurso más formidable que tiene este país, como es el agua, el cual escasea en todas partes porque no se le dio mantenimiento a las presas y acueductos, aparte de que no ha sido ampliado el servicio en atención al crecimiento de la población.

Pero, agregó el especialista, esta política no ha sido diseñada por Chávez y Maduro, sino por los Castro, Fidel y su hermano Raúl, a quienes les ha dado resultado porque se han mantenido durante más de medio siglo en el poder.

Maduro no aceptará sus errores

El objetivo es atribuirle al presunto adversario la incompetencia de ellos como administradores del Estado.

Ya ha comenzado el régimen no sólo a atacar a la comunidad internacional y principalmente a los Estados Unidos, sino que también está arremetiendo con pertinaz insistencia contra la oposición.

Y lo que vendrá será cada vez una mayor arremetida contra esos objetivos para atribuirles la culpabilidad de todos los problemas, que indudablemente se agravarán porque el régimen no tiene la forma de resolverlos porque los ha causado.

Maduro no aceptará nunca que él es parte de la tragedia por su incapacidad y por la aplicación de políticas erróneas, ya que sin importarle nada terminó no sólo destruyendo la capacidad productiva del país, sino a la gallina de los huevos de oro: Pdvsa, la cual cada día produce menos petróleo.