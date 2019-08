VIDEO Comercios de Lara están paralizados en un 40% #8Ago

View this post on Instagram

La Coalición Intersindical de Trabajadores del Estado Lara (CITEL) junto a la Plataforma de Conflicto Nacional brindó una rueda de prensa en el Colegio de Abogados para brindar detalles de la situación de los gremios larenses en la actualidad. El vocero de la Plataforma de Conflicto Nacional, Nicmer Evans, precisó que actualmente en el estado Lara hay una parálisis del sector comercial de hasta un 40%, lo cual afecta arduamente los diferentes gremios que hacen vida en el estado. Asimismo, comentó que el estado de Venezuela que sufre más las problemáticas de la crisis en el país, es Zulia, quienes tienen una parálisis en el comercio de 60%. Por otra parte, Evans detalló que tienen optimismo de lo que pueda pasar en el país antes de que culmine el año, ya que cree posible que en diciembre los venezolanos puedan "comerse una hallaca en democracia". . Texto, video y reporte: José Enrique Arévalo – @interkike7 Video: Luis Miguel Rodríguez – @unluismiguel