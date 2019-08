VIDEO Al Parque Bararida no le llegó la «gestión perfecta» #8Ago

View this post on Instagram

Son pocos los sitios públicos hacia donde los barquisimetanos puedan frecuentar en la actualidad para entretenerse y pasar "un día diferente". Uno de los lugares que eran usuales para el recibimiento de los ciudadanos, era el Parque Bararida, el cual está actualmente atravesando por una situación de crisis. Pese a que Cármen Meléndez aseguró que las cercas que rodean las instalaciones del Parque Bararida serían una de las principales inversiones de su gerencia en el primer trimestre del 2019, se evidencia cómo no ha sido de esta forma. Ya que aunque el eslogan de la izquierda estatal es "la gestión perfecta", la realidad en esta zona reconocida, demuestra todo lo contrario. Hace más de dos semanas se derrumbó una parte de la cerca perimetral que protege las instalaciones, la cual está ubicada frente al Colegio de Abogados. Los vecinos de la comunidad denunciaron la situación esperando que este sitio, el cual es destinado para el recibimiento de los barquisimetanos para brindarles la oportunidad de entretenerse, fuera solventado rápidamente y de buenas maneras. Pero luego de una visita del equipo de elimpulso.com, se pudo constatar que la medida que se empleó para recuperar esta problemática fue volver a levantar las cercas que se habían caído, sin ningún tipo de mantenimiento importante, dejando básicamente que al descubierto estas instalaciones. Por consecuencia, el Parque Bararida está expuesto a la inseguridad para los ciudadanos que se acerquen a estas instalaciones. . Texto, reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 Video: Luis Miguel Rodríguez – @unluismiguel . Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Parque #Bararida #Negligencia #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #9Ago