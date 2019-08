VIDEO Autopista Circunvalación Norte de Barquisimeto, en el descuido gubernamental #10Ago

View this post on Instagram

Con más de 27 kilómetros de longitud, la autopista Circunvalación Norte de la ciudad de Barquisimeto, una de las arterias viales más importante de centro occidente, se encuentra en el descuido, la basura y los huecos son el resultado de la poca atención gubernamental. Durante un recorrido realizado por el equipo de El Impulso.com, se detalló que a la altura de la zona industrial, una montaña de botellas partidas posan a la orilla de la autopista, representando un riesgo para quienes transitan por estas vías. Asimismo, desde el oeste de la ciudad, hasta el distribuidor de El Ujano en el este, los huecos en la vía son el dolor de cabeza de los conductores, quienes deben estar atentos, pues también representan un grave peligro para los transeúntes. Se espera que las autoridades correspondientes hagan un trabajo de limpieza y reparación de la vía, para así evitar males mayores. Reporte, cámara y edición: Luis Miguel Rodríguez. Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #CircunvalaciónNorte #Autopista #huecos #Descuido #Basura #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #10Ago