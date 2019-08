Video Diputado José Guerra calificó de «absurda» sentencia de allanamiento a su inmunidad #12Ago

View this post on Instagram

El diputado a la Asamblea Nacional José Guerra calificó como «absurda», la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo ordenes de Nicolás Maduro, que allana su inmunidad parlamentaria y la de sus colegas Tomás Guanipa y Juan Pablo García. Guerra, quien es acusado por la instancia de «Traición a la Patria», sentenció que traidores a la patria son quienes tienen endeudado al país, acabaron con la economía y tienen a los venezolanos ganando 3 dolares mensuales. «Nosotros mantenemos la frente en alto y por eso estamos proponiendo aun con las persecuciones una solución política a la crisis venezolana. Esa solución pasa por unas elecciones limpias», comentó el diputado y economista en un vídeo. Aseguró que este es el régimen que tiene el mayor rechazo en la historia de Venezuela, pues 85% de los ciudadanos no lo quiere. «Por eso queremos que se de ese cambio democrático y civilizado, para tener un país prospero y de abundancia», concluyó Guerra. Texto: Yorvi García Foto: Cortesía #Nacionales #JoséGuerra #Diputado #Allanamiento #InmunidadParlamentaria #Venezuela #TSJ #Noticias #12Ago