View this post on Instagram

La ONG por los Derechos Humanos, Movimiento Vinotinto, realizó una actividad denominada "Sillas Vacías" en la Catedral de la ciudad de Barquisimeto, para recordar y redimir la memoria histórica de aquellos héroes que dejaron su vida por pensar diferente y querer construir una mejor Venezuela. Texto, reporte y edición: Luis Miguel Rodríguez. Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Caídos #Protestas #RégimenDeMaduro #Muertes #Jóvenes #Catedral #SillasVacías #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #14Ago