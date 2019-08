Tras sanciones de EE UU, PetroChina paraliza importaciones de crudo venezolano #16Ago

Este viernes se conoció que China National Petroleum Corp, la compañía de energía más grande del país asiático, habría cancelado los planes de compra de 5.000.000 de barriles de petróleo venezolano, producto de la reciente orden ejecutiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según informes presentados por Bloomberg, “los tres cargamentos cancelados por la filial de CNPC, PetroChina Co. Ltd”, no han atraído a otro comprador.

“China National Petroleum Corp ha cancelado sus planes de cargar 5 millones de barriles de petróleo venezolano en sus barcos este mes luego de la reciente orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Donald Trump según fuentes que pidieron no ser identificadas”, escribieron en su reportaje de Bloomberg.