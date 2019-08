El uso de “docentes express” generarán una “exclusión” del sistema educativo venezolano #20Ago

Como la peor catástrofe de la educación venezolana en su historia contemporánea, fue calificada la situación educativa del país, por la profesora Ofelia Rivera, docente y miembro del secretariado nacional del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), quien fijó la posición de la organización política en torno a este tema.

El pronunciamiento de la docente se produjo luego de realizar un exhaustivo análisis de las condiciones en las que se encuentra el magisterio venezolano y al considerar las últimas pretensiones del Gobierno de Nicolás Maduro en materia educativa, según las cuales se pretende sustituir el 30% de los cargos educativos vacantes a nivel nacional -debido a la diáspora- por los llamados “docentes express”.

A juicio de la educadora, permitir que los llamados “docentes express”, ingresen a las aulas de clases, generará no una deserción escolar sino una “exclusión del sistema, porque es el mismo sistema educativo quien te saca”. Asimismo, aseguró que actualmente la migración no es de un solo miembro de la familia sino del grupo familiar completo, debido a que los padres ven con preocupación que el futuro de sus hijos está comprometido.

“La matrícula del próximo año escolar disminuirá significativamente, porque la diáspora ha ocasionado que en los planteles no haya personal idóneo y la solución del gobierno es incluir personal que no cumple con las competencias. Son usurpadores de la educación, cuidadores pero no educadores porque no cumplen con las 450 horas que exige la ley”, afirmó.

Rivera también denunció que en los estados Lara, Táchira, Yaracuy y Barinas más de 18 mil, educadores han sido sacados de nómina sin el proceso administrativo adecuado.

Por otro lado, la docente afirmó con gran preocupación que el gobierno de Nicolás Maduro incumple el artículo 91 de la Constitución, que establece un salario digno para los trabajadores, ya que sus políticas económicas han pulverizado el salario de los venezolanos, especialmente el de los educadores, quienes a diario ven comprometido su bienestar, debido al alto costo de la vida, la inflación acelerada y el encarecimiento de los servicios públicos.

“En el año 99 la inflación estaba en 20% y hoy está en más de 3000% según BCV. El trabajador no puede cubrir las necesidades básicas. Se han violentado las convenciones colectivas por parte del ministerio del trabajo y los sindicatos amarillistas. La situación de los venezolanos se agudiza aún más y la respuesta del gobierno es la persecución y el acoso laboral”, aseguró.

La docente lamentó que las medidas del régimen están acabando con la educación; lo que causará mayor hambruna y miseria en el país, “los representantes no tienen ni cómo cubrir los gastos de uniformes escolares, útiles ni mucho menos la matrícula de los colegios, en los casos de la educación privada”, afirmó.