Guaidó: Incursión de naves rusas en aguas venezolanas vulneran lo establecido en la Constitución #20Ago

La implementación de acuerdos de cooperación militar con Rusia, a través de los cuales se permite que barcos de esa nación naveguen libremente por aguas venezolanas, fue rechazada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Poco antes de ingresar a la sesión extraordinaria del Parlamentos, donde se debatió en torno al impacto negativo de la conversión monetaria, para los venezolanos y para el país, el presidente encargado de Venezuela, dijo que estas acciones vulneran lo estipulado en la Constitución Nacional

“Nosotros hemos dicho claramente desde el Parlamento Nacional que nosotros no hemos aprobado ningún tipo de incursión de buques de guerra rusos en el territorio nacional, lo cual implicaría una grave violación a la soberanía nacional. Entiendo que quiere hacer de esto un show para hacerse ver acompañados, amparados en un supuesto convenio técnico de hace algunos años, nosotros no lo hemos aprobado en la Asamblea Nacional”, dijo Guaidó.

Advirtió que no hay nada extraordinario en reuniones de aproximación con nuestros aliados para poder buscar soluciones, refiriéndose a próximas reuniones que están sobre la mesa.

“El régimen se sentó en un espacio, creyendo que se iba a burlar otra vez, como en Dominicana, de los venezolanos y que eso iba a suponer no más presión, pero no es así, nosotros lo hemos dicho en todos los espacios, nosotros vamos a hacer la presión necesaria en todos los espacios, no vamos a defendernos, no por eso estuvimos en Vargas el sábado en la calle, no por eso vamos a tener mañana un gran acto con todos los estados, no por eso hemos dejado de designar miembros del gobierno, no por eso van a dejar de sancionar a violadores de derechos humanos y corruptos, no por eso tienen que dejar de responder ante la justicia los que hacen narcotráfico, pero lo hemos dicho, vamos a tener todos los elementos de cara a una solución, los venezolanos estamos desesperados por una solución, pero no por lo cual vamos a actuar de manera irregular o salvaje como lo hace el régimen, aquí está todo muy bien calibrado, articulado con los diferentes aliados, y esta es solamente una reunión para seguir alineando con todos nuestros aliados.

Consultado sobre las declaraciones del Comando Sur de EE.UU. que ha dicho estar preparado para actuar en Venezuela, en cuanto reciba las órdenes, Guaidó indicó que el régimen ha creído que esto es un juego.

“El régimen ha venido creyendo de manera soberbia, como lo ha venido haciendo durante 21 años de mal ejercicio del poder, que pueden jugar libremente y someter a la ciudadanía, burlarse del mundo, y tienen que entender que esto no es un juego, que pensaban que en el 2018 iban a poder hacerse los malos, como decimos en Venezuela, hacerse ver fuertes donde no lo estaban y robarse una elección, tienen que saber que hay consecuencias para el mundo, que yo soy el presidente encargado de Venezuela, que la interlocución con el mundo la estamos ejerciendo, para tener toda la presión posible para generar una transición pacífica a la democracia en Venezuela”, dijo Guaidó.

Por otra parte, señaló que estima que se ha llegado a un punto de maduración en la situación venezolana, donde es evidente la solución, dijo que desde principios de año se ha hablado que a esta crisis nos trajo, que pretendieron robarse una elección en el 2018, lo cual no aceptó el mundo y no aceptaron los venezolanos,en primera instancia.

“Entonces están usurpando funciones y necesitamos reinstitucionalizar el país, a través de una etapa de transición y tener unas elecciones realmente libres, que nos trajo a esta crisis, entonces hemos dicho en todos los espacios, nuestra aproximación a la solución al conflicto venezolano, que nos rescate la normalidad, la certeza en el futuro, poder vivir tranquilos en Venezuela, pasa por esas tres etapas muy claves y en los espacios donde nos sentemos, donde nos aproximemos, donde luchemos como en la calle, donde protegemos nuestros activos, donde se ejercen sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, vamos a participar en una gran estrategia y no nos tiene que tomar por sorpresa ninguno de estos elementos, puesto que esto lo hemos venido diciendo muy claramente desde principios de año, en el Grupo Internacional de Contacto, OEA, Grupo de Lima, hemos estado trabajando con tesón, pero principalmente los venezolanos que han resistido, que constituimos mayoría, que dejamos expuesto al régimen, que hoy llaman dictadura en todo el mundo y que claramente hemos logrado este momento de maduración, que ha tenido muchos costos y que tiene muchos sacrificios, que es muy doloroso hoy para todos los venezolanos, cuando no está garantizado ni siquiera el derecho a la alimentación, mucho menos el de la salud, mucho menos gas doméstico, es decir, el sinfín de necesidades de las cuales padecemos todos los venezolanos, así que bueno, no sé de dónde haya venido la filtración, nosotros hemos sido muy serios en este elemento, siempre y cuando se aproxime de nuevo a una solución al conflicto y como parte de una gran estrategia de presión a una dictadura”, dijo Guaidó