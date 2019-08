Maduro confirma conversaciones con Donald Trump #20Ago

View this post on Instagram

En cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro confirmó que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos con sus representantes, bajo su autorización. "Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump y de mi gobierno, bajo mi autorización expresa. Varios contactos, varias vías, para buscar un proceso de regularización del conflicto con el imperio", dijo Maduro. Es importante mencionar, que este martes tras ser consultado sobre reportes de un acercamiento de la Casa Blanca con Diosdado Cabello, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Gobierno mantiene contactos con el chavismo "a muy alto nivel".