AvanceIMP 480 personas han sido atendidas en el USNS Comfort #21Ago

#AvanceIMP 480 personas han sido atendidas en el USNS Comfort. Dos días de intenso trabajo han marcado la pauta en el USNS Comfort, el buque Hospital de la Armada Estadounidense que arribó a Santa Marta, Colombia, con la intención de brindar ayuda humanitaria a migrantes venezolanos y población en general en condiciones de vulnerabilidad. Hasta el momento se han atendido a 480 personas, informó el capitán y director del área de enfermería, Charles Cather, quien destacó que esta embarcación es una ciudad en mar abierto, con capacidad de brindar salud a todo aquel que lo necesite. Periodistas venezolanos ingresaron hoy al Buque Hospital Comfort y conocieron las áreas que se han dispuesto para los operativos especiales. Para conocer más detalles ingrese a www.elimpulso.com. Texto y videos: Haydeluz Cardozo #Internacionales #Buque #Hospital #AyudaHumanitaria #SantaMarta #Colombia #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #21Ago