AvanceIMP Venezolana contó su experiencia como voluntaria del buque hospital de EEUU #21Ago

Amyl Kauzman, intérprete y voluntaria del USNS Hospital Comfort contó a Elimpulso.com cómo ha sido la experiencia de brindar su servicio a sus compatriotas venezolanos. "Como venezolana quiero ayudar a mis compatriotas de alguna manera y como interprete que soy es una manera muy especial porque no estoy solamente traduciendo palabras sino que me estoy conectando con ellos, entendiendo sus necesidades y es lo que yo transmito", expresó. Manifiesta que en su estadía ha podido compartir con los migrantes venezolanos que han abandonado el país por la emergencia humanitaria compleja. Texto: Enrique Suárez Video: Haydeluz Cardozo Lea más detalles en www.elimpulso.com #Venezuela #BuqueHospital #EEUU #Colombia #SantaMarta #Información #News #Noticias #ElImpulso #21Ago