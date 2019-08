HablanLosHechos FAES y su polémico proceder #21Ago

View this post on Instagram

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son un cuerpo elite de seguridad que están en continua polémica por sus métodos y acciones. Diferentes organizaciones y personajes políticos han opinado sobre el funcionamiento de estas fuerzas especiales, de su relación con algunos sectores de la sociedad y más concretamente de su tipo conexión con el régimen de Nicolás Maduro. Texto y edición: Omar David Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Nacionales #FAES #PNB #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #News #21Ago