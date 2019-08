VIDEO Habitantes de Villa del Valle denuncian contaminación en quebrada y negligencia gubernamental #21Ago

View this post on Instagram

En función de las protestas de calle que han realizado en las últimas semanas los ciudadanos de Palavecino, los habitantes de Villa del Valle y las zonas adyacentes, denunciaron que no cuentan con los servicios básicos y precisaron sobre la contaminación de una quebrada de la zona. Se detalló que por la localidad no pasa el aseo, lo que genera que todas las calles estén plenamente sucias, repletas de basura y con el nivel de la maleza bastante elevado. Además, una quebrada que recorre gran parte de la entidad, está completamente contaminada ya que los vecinos cercanos botan la basura en la zona y las aguas negras fueron dirigidas hacia estas aguas. Por tal motivo, el mal olor, y el riesgo de enfermedades está "a flor de piel" para todos los habitantes de esta comunidad. Asimismo, resaltaron al equipo de elimpulso.com que esperan que las autoridades gubernamentales tomen acciones inmediatas, ya que aseguran que esta gerencia "ha sido la peor". . Texto y edición: José Enrique Arévalo. . Cámara: Luis Miguel Rodríguez. Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Ciudad #Palavecino #Contaminación #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #21Ago